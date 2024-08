I vip a Ferragosto: dalla tavolata di Antonella Clerici a Michelle Hunziker con l’inseparabile amica in montagna

Acque cristalline, sabbia dorata. Ma anche trekking in montagna o una reunion a bordo piscina. Anche quest’anno i vip lombardi stanno condividendo con i loro follower gli scatti della vacanze. A partire da Chiara Ferragni, che da alcuni giorni si trova in viaggio tra le isole della Grecia in compagnia delle sorelle e della madre, che sono state i suoi punti fermi, in un anno decisamente turbolento. Se Ferragni ha scelto la Grecia, il suo ex compagno Fedez è invece da qualche giorno in Sardegna, altra meta gettonatissima.

Per Michelle Hunziker vacanze in montagna. Per augurare buon Ferragosto ai suoi follower la conduttrice di casa a Milano ha scelto uno scatto con l’amica di sempre Serena Autieri, altro volto noto al grande pubblico. Con mamma Michelle anche Aurora Ramazzotti con il figlio Cesare e il compagno Goffredo Cerza, tutti impegnati in una camminata all’aria aperta, come testimoniato da storie e post suoi social.

Antonella Clerici insieme ad amici e famiglia a Ferragosto (Instagram @antoclerici)

La presentatrice e comica Katia Follesa ha trascorso la giornata di festa insieme a Valeria Graci, amica e collega. Le due torneranno insieme a teatro a novembre, per la gioia dei fan che le seguono dai loro inizi nel mondo dello spettacolo. Ferragosto in Francia, precisamente in Normandia, per la presentatrice legnanese Antonella Clerici. La conduttrice Rai – che ha recentemente superato un momento difficile – ha condiviso uno scatto del tavolo allestito per famiglia e amici. Tra gli invitati anche Csaba Dalla Zorza, Fulvio Marino e Carlotta Mantovan. Tavolata delle feste anche per Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che hanno trascorso la giornata in famiglia, tra tuffi in piscina e relax.