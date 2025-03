Achille Lauro fa il bis a Milano: nuova data al Forum. Due concerti (uno già sold out) il 16 e 17 marzo 2026

Milano, 1 marzo 2025 – Achille Lauro raddoppia a Milano: l’artista romano, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, continua a collezionare successi raggiungendo un nuovo e importante traguardo per il suo primo tour nei PALAZZETTI 2026. Dopo il tutto esaurito per la data del 16 marzo all’Unipol Forum di Milano, arriva una nuova data nel capoluogo meneghino: si farà il bis 17 marzo 2026. Il risultato arriva dopo il sold out della prima data al Circo Massimo di Roma il 29 giugno e i pochissimi biglietti rimasti per la seconda data il 1° luglio.

La prima avventura live di Achille Lauro nei Palasport arriva così a quota 8 date partendo da Eboli per proseguire poi a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze. Intanto il successo prosegue ai vertici di tutte le classifiche radio e sulle piattaforme con 30 milioni di streaming totali tra cui le views del videoclip girato alla Fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta, grande omaggio alla Città Eterma.

Il tour è prodotto da Friends&Partners, i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per la nuova data milanese sono disponibili in pre-sale da oggi sul canale broadcast di Achille Lauro e in vendita da lunedì 3 marzo alle ore 14 sul sito di Ticketone.

ACHILLE LAURO - CIRCO MASSIMO 2025

29 GIUGNO 2025 ROMA – CIRCO MASSIMO - SOLD OUT

1 LUGLIO 2025 ROMA – CIRCO MASSIMO

ACHILLE LAURO - PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM - SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM - NUOVA DATA

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM