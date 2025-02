Achille Lauro risponde sui tradimenti di Chiara Ferragni e Fedez: “Lascio i gossip a chi ha solo questo per esistere”

Milano – Achille Lauro rompe il silenzio ma non entra nel merito sulla presunta relazione, sbandierata da Fabrizio Corona, che lui avrebbe avuto con Chiara Ferragni quando era spostata con Fedez. “In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Per fortuna vivo ancora in un mondo di sogni, di sognatori, di grandi passioni, alienato nei miei progetti: non seguo il gossip e non mi piace”. E riguardo a tutta l’attenzione mediatica riservata alla vicenda ha aggiunto: “Si parla tanto di violenza sulle donne, questo non è così diverso”.

Il cantante, concorrente al Festival di Sanremo di quest’anno, ha incontrato la stampa milanese per presentare il progetto sanremese legato al brano inedito “Incoscienti Giovani”. Sulla vicenda Ferragnez ha concluso affermando che “è uno spreco parlare di questo in un percorso di un anno che stiamo facendo da un anno a questa parte. Vedrete che sarà un percorso importante, proprio a livello di canzoni. Invece di inserirci in logiche di mercato abbiamo scelto la nostra strada e questo ci sta premiando”.

Achille Lauro, Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona ha ritrovato la notorietà a seguito di un video in cui ha raccontato la presunta relazione che Fedez avrebbe avuto con la stilista Angelica Montini mentre era sposato con Chiara Ferragni. Dopo le polemiche seguite alle rilevazioni, Corona ha poi affermato che anche Ferragni avrebbe tradito il marito con il cantante Achille Lauro, che quest’anno è uno dei concorrenti del Festival di Sanremo.

“Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente”, sono state le parole di Corona. L’ex paparazzo, nonché fondatore del sito di gossip Dillingernews, ha fatto sapere che “Ferragni oggi mi ha mandato una diffida, la pubblicherò”. Presentando il suo libro alla Mondadori in piazza Duomo a Milano, Corona ha raccontato che il suo legale si è arrabbiato perché gli ha detto che sarebbero questioni da tenere in ambito legale ma “a me queste cose non piacciono e le svelo”.