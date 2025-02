Il sorriso di Fedez a Sanremo 2025: Battito nella top 5 (e non è una sorpresa). E ora c’è il duetto su Bella Stronza con Masini

Milano, 13 febbraio 2025 – Era nell’aria (dei social) ed è successo. Nella seconda serata del Festival di Sanremo Fedez si è guadagnato un posto nella top 5, sancita dalla votazione 50-50 del voto e dalla Giuria delle Radio. Il rapper di Rozzano torna a far parlare di sé per la musica (e non più per le sue vicende private) e fa centro con un brano che parla di salute mentale e – con barre potenti – affronta il tema della depressione. Nella serata di ieri Fedez è apparso un po’ più a suo agio rispetto al debutto, chiudendo gli occhi prima di iniziare a cantare.

Italian singer Fedez performs on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 12 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI

Alla fine della performance sul volto del cantante, sul palco con una blusa Versace (è grande amico di Donatella Versace), è apparso un accenno di sorriso. A fine serata la conferma: è tra i primi cinque insieme ad Achille Lauro, Simone Cristicchi, Giorgia e Lucio Corsi. Poco dopo sui social è apparsa una foto in cui fa il segno della vittoria con la scritta “Grazie” accompagnata dai un cuore. Magari non vincerà il Festival – come profetizzato da Fabrizio Corona – ma questo Sanremo potrebbe comunque rappresentare un punto si svolta per il cantante, dopo anni tribolati in cui di lui si è parlato più per questioni private che artistiche.

Alcuni momenti della seconda serata del Festival di Sanremo

Sul palco dopo settimane impegnative

"Sono state settimane impegnative, sono contentissimo anche solo di essere riuscito a salire sul palco con quella calma. Avevo voglia di far parlare la musica" aveva detto Fedez ieri, subito dopo l'esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo, ai microfoniì di Rai Radio2. "Era effettivamente un'urgenza, avevo voglia di far parlare la musica e sono molto contento di come è andata. Adesso mi sta scendendo un po' di adrenalina", ha spiegato Fedez.

Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti (L) Italian singer Fedez on stage of the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 11 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARI

In “Battito” il “vissuto degli ultimi anni”

E sulla sua 'Battito' ha aggiunto: "L'idea era quella di mettere nella canzone un po' tutto il mio vissuto di questi anni e le mie esperienze, riuscire a portarle sul palco e spero di esserci riuscito. Più che divertito mi sono impressionato, sono più agitato ora che prima di salire. Sono state settimane impegnative ma vi dico onestamente, anche se so che può sembrare retorico, anche solo essere riuscito a salire sul palco con quella calma lì, io sono già veramente contentissimo".

Attesa per la cover di “Bella stronza”

Questa sera il rapper non si esibirà – andrà sul palco l’altra metà dei Big – e l’appuntamento per venerdì con il momento dell’attesissima serata delle cover in cui, come ben noto, Fedez si esibirà con Marco Masini, sulle note di “ Bella stronza”. Una cover in cui – come precisato dallo stesso Masini – “nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza neanche averlo ascoltato”.