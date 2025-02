Fabrizio Corona: “Ferragni mi ha diffidato, pubblicherò tutto. In futuro? Fonderò un partito come Grillo”

Milano – Continua a parlare a ruota libera e senza limiti Fabrizio Corona, che da giorni ha ritrovato la notorietà a seguito di un video in cui ha raccontato la presunta relazione che Fedez avrebbe avuto con la stilista Angelica Montini mentre era sposato con Chiara Ferragni. Dopo le polemiche seguite alle rilevazioni, Corona ha poi affermato che anche Ferragni avrebbe tradito il marito con il cantante Achille Lauro, che quest’anno è uno dei concorrenti del Festival di Sanremo.

“Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente”, sono state le parole di Corona. L’ex paparazzo, nonché fondatore del sito di gossip Dillingernews, ha fatto sapere che “Ferragni oggi mi ha mandato una diffida, la pubblicherò”. Presentando il suo libro alla Mondadori in piazza Duomo a Milano, Corona ha raccontato che il suo legale si è arrabbiato perché gli ha detto che sarebbero questioni da tenere in ambito legale ma “a me queste cose non piacciono e le svelo”.

Durante la presentazione, qualcuno gli ha chiesto se farebbe il presidente del Consiglio. “Se cambia la legge sì”, ha risposto ricordando le sue numerose condanne. “Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente e il canale Youtube è il punto di partenza. “Su Youtube puoi dire cicciona, tr**a e nessuno ti censura” ha aggiunto, spiegando che mira a “portare il canale a un milione di iscritti”. A quel punto, ha concluso, “saranno i politici a venire da me. Il mio canale può essere antesignano di un partito politico che come hanno fatto i cinque stelle tra 3-4 anni potrebbe vincere le elezioni”.