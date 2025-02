Sanremo 2025 e quel “Si ‘na preta” a Rose Villain: che significa e la reazione

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Uno dei momenti più commentati della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stato quello in cui, che ha preceduto l’esibizione di Rose Villain che si accingeva a cantare la sua canzone “Fuorilegge”, dopo la tradizionale discesa delle scale dell’Ariston, fasciata in un abito rosso, con gli iconici capelli blu raccolti in uno chignon. Se qualcuno le ha urlato il canonico “Sei meravigliosa”, a far impazzire i social ci ha pensato il commento urlato dalla platea poco dopo: un ignoto spettatore ha infatti rivolto alla cantante una frase in dialetto napoletano, “ "Si na preta".

Italian singer Rose Villain performs on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 11 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARI

Ma cosa significa? Si tratta un modo per indicare una persona dal temperamento forte e dal fisico statuario. Il complimento è diventato subito virale sui social. Ma come ha reagito la diretta interessata? Rose Villain al momento dell’esibizione non ha battuto ciglio. Probabilmente non ha neppure sentito quelle parole, dal momento che sono state pronunciate nel momento di massima concentrazione per l’artista, prima dell’inizio della performance (subito dopo il lancio della canzone da parte di Carlo Conti, con l’indicazione di cantante, autori e direttore d’orchestra). Ospite dei The Jackal Rose Villain ha sentito la spiegazione del colorito complimento da parte di Fabio Balsamo e ha concluso con ironia: “Ma io sono una pietra” (facendo il gesto di chi mostra la muscolatura). Qualche ora dopo il debutto a Sanremo 2025 la cantante milanese ha condiviso la clip sui social della sua esibizione accompagnandola con il commento “na pret” e una emoji di una pietra, mostrandosi quindi divertita dall’accaduto.

Rose Villain quest’anno è tornata al Festival dopo aver partecipato all’edizione del 2024 con “Click boom!”. Il brano si piazzò solo al 23esimo posto ma il successo post kermesse della canzone è stato travolgente: Rose Villain (nome vero Rosa Luini) è stata protagonista di un tour da tutto esaurito in giro per l’Italia, è stata giudice di “Nuova Scena” e si è goduta il trionfo di “Come un tuono” con Guè. Il 23 settembre è in programma un concerto al Forum di Assago. Il 23, infatti, un numero importante per l’artista: è il giorno del suo matrimonio e della nascita di sua madre.