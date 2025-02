Gerry Scotti co-conduttore a Sanremo: la riuncia al cachet e l’esibizione su Bob Dylan. Dna delle campagne pavesi sviluppato a Milano: il debutto al festival

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Questa sera tocca a Gerry Scotti, che insieme a un’altra lombarda doc, Antonella Clerici, sarà sul palco di Sanremo, per la prima serata del Festival. Per il conduttore pavese è un debutto assoluto nella Città dei Fiori. E per ora – anche se il palco sanremese è capace di emozionare anche i presentatori più navigati – il re dei quiz sta vivendo questa avventura come una vera e propria festa, basti guardare il suo profilo Instagram, dove in questi giorni ha scherzato con la collega “Antonellina” ipotizzando outfit per la prima serata sanremese. Gerry Scotti – nato Virginio, 68 anni, dna della campagna pavese sviluppato a Milano, popolarissimo conduttore televisivo, già deejay radiofonico, neo influencer sui social network, per tutti lo zio Gerry – è pronto per la sua “prima”.

Gerry Scotti, Antonella Clerici e Carlo Conti

Il programma della prima serata del Festival

Questa sera, martedì 11 febbraio, protagoniste saranno le 29 canzoni in gara che saranno votate solo dalla Giuria della sala stampa, tv e web. Sono nove gli artisti lombardi in gara: (dovevano essere dieci ma Emis Killa si è ritirato) tra giovanissimi che ormai sono habitué della Città dei Fiori e new entry. Il rap farà la parte del leone grazie alle rime dei milanesi Fedez, Guè (in featuring per Shablo insieme a Tormento e Joshua) e Rkomi. Non mancherà il duo Coma_Cose. Milanesi sono anche i Modà, capitanati da Francesco Silvestre (detto Kekko). Tra i meneghini c'è poi Rose Villain, per il secondo anno di fila in gara. A tornare per il secondo anno di fila è anche Clara, classe '99, cresciuta a Travedona Monate, nella provincia di Varese. New entry a Sanremo è la vigevanese Sarah Toscano, 19 anni, fresca del talent 'Amici' di Maria De Filippi nel 2024. E' nata a Desenzano del Garda Joan Thiele. A fine serata verranno comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. Per la serata iniziale Carlo Conti ha voluto accanto a sé due colleghi di blasone e – soprattutto – due amici di lungo corso: la legnanese Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2005 e conduttrice nel 2010) e Gerry Scotti, al suo debutto.

La rinuncia al cachet

Ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1, Gerry Scotti ha ribadito di aver rinunciato al cachet: "Ho dovuto insistere perché loro accettassero questa conditio. Volevano darmi un sacco di grana, io ho detto: vado per amicizia, non voglio niente" ha detto. “L'evento è importante, merita adrenalina, attenzione, emozione. Sono sinceramente emozionato che mi abbiano chiesto di esserci. La paura è un'altra cosa, l'emozione c'è di sicuro" ha spiegato il presentatore. E sui compagni di avventura non ha dubbi: “Più gente brava attorno hai, più ne guadagni".

Versione Bob Dylan

Ieri, durante le prove generali, momento di leggerezza e improvvisazione durante. Il conduttore, accompagnato dall'orchestra, ha intonato il celebre brano di Bob Dylan 'Knockin' on Heaven's Door', coinvolgendo la platea in un momento di allegria e spensieratezza. "La dedico a Carlo Conti", ha dichiarato Scotti, aggiungendo poi con una battuta: "Faccio solo il ritornello, che se poi vinco Sanremo è un casino". Superospite di questa sera Jovanotti, tornato sulle scene dopo due anni di stop, aspettando il PalaJova. L'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad duetteranno sulle note di Imagine, per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. Sul palco di piazza Colombo c'è Raf.