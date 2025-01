Fedez e le previsioni funeste per il suo 2025. Nell’elenco spunta un messaggio d’amore misterioso

Milano, 1 gennaio 2025 – Dalla modesta (si fa per dire) villa a Saint-Barthélemy, ai Caraibi, in cui è andato a passare le vacanze di Natale, Fedez stila un personalissimo bilancio delle “sfortune” che gli sono capitate negli ultimi tre anni, facendo anche un elenco di previsioni per quelle che potrebbero ancora capitargli. Una gag in pieno stile Federico Lucia affidata ai social, Instagram e Tik Tok, che però nasconde anche un messaggio neanche troppo sottile a un nuovo amore.

E dunque, seduto al tavolo, mentre in sottofondo scorrono le parole e la musica di “Cigno nero”, il rapper fa un primo elenco dei momenti più difficili, a tratti drammatici, attraversati negli ultimi anni: 2022, cancro al pancreas; 2023 problemi con gli psicofarmaci; 2024 divorzio.

A questo punto, scherzando ma fino a un certo punto, l’artista fa un elenco di cose che potrebbero succedere da qui ai prossimi mesi. Si parte con una probabile rissa a Festival di Sanremo, dove Fedez è previsto come cantante in gara e dove in effetti potrebbe trovare diversi colleghi artisti con cui non è per nulla in buoni rapporti, a partire da Tony Effe.

Altra previsione, un litigio con Silvio, il golden retriver che da mesi gli fa compagnia a Milano, non senza pasticci in casa. Poi la terza previsione, “mi sposo con Rovazzi”, prima amico, poi “nemico” e ora di nuovo amico del rapper. Lo stesso Rovazzi è stato al gioco commentando “Come ci vestiamo?”. E poi ancora “Mi ca*o addosso all’Ariston”, per scherzare sull’ansia che lo attanaglia, evidentemente, già in vista dell’esibizione di febbraio. Poi tre previsioni altrettanto surreali (“Arrestano mia nonna”, “Il mio avvocato mi fa causa”, “Dissing con Jerry Scotti”.

Ma è l’ultima voce, seminascosta nella grafica del video pubblicato da Tik Tok, che svela forse il vero intento di tutta questa comunicazione. Si legge infatti: “Mi innamoro di una che non mi ama” e accanto il segno della spunta verde, come a dire “già fatto”. Chi è la misteriosa ragazza che non ricambierebbe i sentimenti di Fedez? Forse la stessa a cui tempo fa ha dedicato una serie di stories poi cancellate in cui a un certo punto si leggeva “Posso amare solo una persona alla volta, mi spiace dirti che sei tu”.