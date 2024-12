Fedez e Tony Effe tra i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025

Milano, 1 dicembre 2024 – Dopo il dissing a distanza, Tony Effe e Fedez potranno sfidarsi anche in presenza e in diretta. Il rapper romano classe 1991 e il rapper milanese classe 1989, infatti, sono tra i trenta big che si esibiranno a Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025. Ad annunciare nomi dei cantanti e delle cantanti in gara è stato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 13.30.

Leggi qui tutti i big in gara

Per l’ormai ex marito di Chiara Ferragni si tratta di un ritorno: nel 2021 aveva preso parte al 71esimo Festival in coppia con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome” con la quale si classifica secondo, dietro ai Maneskin. Per l’ex Dark Polo Gang, fidanzato con Giulia De Lellis, invece si tratta di un debutto assoluto.

Come noto, tra i due non corre buon sangue. Un’antipatia che a settembre è sfociata anche in un notta e risposta a base di “barre”, un dissing appunto, che non ha risparmiato nemmeno Chiara Ferragni. Tra gli artisti che si esibiranno a febbraio c’è anche Shablo che faraà un featuring con Guè, Joshua e Tormento. anche Guè Pequeno non ha, diciamo così, rapporti idilliaci con Fedez che infatti, scherzando sulle numerose amicizie interrotte malamente, ha pubblicato una foto di Emis Killa (anche lui in gara) con la didascalia “Almeno c’è uno con cui posso parlare”.