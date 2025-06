Incidente auto-moto in via Pisanello a Milano, morto il 46enne centauro Leonard Uruci

Milano, 19 giugno 2025 – Incidente mortale nella serata di mercoledì 18 giugno 2025 in via Pisanello. L'impatto tra un'auto e una moto è stato fatale per il centauro di 46 anni Leonard Uruci, nato in Albania. Stando alle prime informazioni, poco prima delle 21, la moto stava percorrendo via Osoppo in direzione piazzale Siena a velocità sostenuta, mentre la macchina arrivava da via Rembrandt. All'incrocio con via Pisanello, l'automobilista avrebbe svoltato a destra senza dare la precedenza alla moto, che aveva appena superato piazzale Velasquez, provocando lo scontro.

Morto al Niguarda

Il motociclista, che aveva compiuto 46 anni lo scorso 23 febbraio, è stato subito soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, dov'è deceduto poco dopo il ricovero. In via Pisanello sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica.

Le indagini

Il conducente della Peugeot 2008, un trentasettenne italiano residente a Milano, si è fermato dopo l'incidente per chiamare i soccorsi. Sottoposto all'alcoltest dai ghisa, è risultato negativo. Gli investigatori di piazza Beccaria hanno raccolto la sua versione dei fatti: al momento, sulla dinamica non sembrano esserci dubbi. Il pm di turno ha disposto l'autopsia e il sequestro dei due veicoli.