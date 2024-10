Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme? Il pranzo ‘segreto’ sul lago di Como

Milano, 30 ottobre 2024 – Nuovo amore per Chiara Ferragni? L’imprenditrice digitale sta davvero frequentando Giovanni Tronchetti Provera, figlio 41enne dell'imprenditore italiano Marco Tronchetti Provera? Di certo, al momento, c’è solo una cena insieme, a Villa d’Este, sul lago di Como. A paparazzare i due giovani, lunedì 28 ottobre, è stata la rivista ‘Chi’, che ha pubblicato le fotografie sul nuovo numero del settimanale in edicola.

Stando a quanto riporta la rivista, Chiara e Giovanni sarebbero arrivati insieme sulla stessa auto per pranzare da soli e poi sarebbero rimasti a lungo a chiacchierare, senza mai lasciare la terrazza della Villa.

Il settimanale ha svelato che intorno a loro “c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano”. Non solo, i due giovani si sarebbero “scattati anche un selfie insieme, avvicinandosi davvero molto, quasi a sfiorarsi per un bacio”.

Entrambi avrebbero poi fatto ritorno a Milano: l'influencer ha infatti partecipato al compleanno di mamma Marina Di Guardo, festa documentata sui social di Chiara, ma anche delle sorelle Francesca e Valentina.

Chiara Ferragni al compleanno di sua mamma, Marina Di Guardo, in un locale di Milano (Foto profilo Instagram)

Avrà partecipato anche Tronchetti Provera? Sui social c’è chi conferma la presenza del 41enne, ma non ci sono prove come nel caso di Villa d’Esate. E non ci sono prove neppure per chi racconta che, qualche tempo fa, la coppia avrebbe riservato un'intera sala di un famoso ristorante di Milano per una cena intima: così nessuno avrebbe potuto vederli e fotografarli.

In tutto questo chiacchiericcio, i due non hanno ancora smentito o confermato una possibile frequentazione. Chissà che non sputino altre foto o che non decidano di raccontare loro stessi come stanno le cose.

La conoscenza tra Chiara e Giovanni

Stando a quanto si legge su alcuni siti internet di informazione, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si conoscerebbero perché i loro figli frequentano la stessa scuola: Leone e Vittoria, i figli dell'influencer e del rapper Fedez, e i tre figli che Giovanni ha avuto dall'ormai ex compagna Nicole Moellhausen sono iscritti all’Istituto internazionale a Milano, che ospita studenti tra i 2 e i 18 anni. Leone frequenta la scuola primaria, Vittoria la scuola dell'infanzia. Ma sembra che i due si siano incontrati per la prima volta a Ibiza, l’estate scorsa.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetta Provera è nato a Milano nel 1983 e ha 41 anni. È figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli. Nel 2008 si è laureato in Business Management nella London English School e l'anno successivo ha iniziato a collaborare con la Direzione Finance di Pirelli. Dall'ottobre 2023 è executive vice president Prestige and Motorsport e Sustainability and New Mobility del gruppo Pirelli, dopo esserne stato per sei anni consigliere. Inoltre, è consigliere della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e dell’Istituto europeo oncologico. È stato sposato con Nicole Moellhausen, ma tra i due l'amore è finito circa un anno fa: la coppia ha avuto tre figli.