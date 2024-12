Fedez solo sul divano nella tempesta: “Io e la mia penna contro il resto del mondo”. Il rapper e Sanremo: storia di un rapporto non facile

Milano – "Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. 'Battito'. Sanremo 2025". Con queste parole, accompagnate da una foto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta, Fedez ha annunciato su Instagram il titolo del suo brano in gara al Festival di Sanremo 2025, pochi minuti dopo la sua apparizione a 'Sarà Sanremo' su Rai1. Il post, tuttavia, ha alimentato i commenti di alcuni follower del rapper che sui social hanno scritto che il cantante di Rozzano non sembrava a suo agio sul palco della trasmissione.

Sanremo 2025, i cantanti in gara - Crediti Ansa Foto

Del resto il rapporto con Sanremo non è stato sempre facile per il rapper, alla sua seconda partecipazione in gara, dopo il duetto del Festival 2021 con Francesca Michielin e il brano “Chiamami per nome”. In quell’occasione la vigilia della kermesse fu caratterizzata dalla gaffe social commessa dal rapper che per sbaglio aveva fatto sentire alcuni secondi del brano. Fedez-Michielin furono “graziati” e parteciparono regolarmente alla kermesse (arrivando al secondo posto, alle spalle dei Maneskin). Nella serie “The Ferragnez” è stata raccontata l’avventura sanremese del rapper: un palco “pesante” anche per un cantante con un’esperienza di live decennale alle spalle. Fedez è poi tornato a Sanremo nel 2023, anno in cui la sua ex moglie Chiara Ferragni ha partecipato al Festival come co-conduttrice della prima e ultima serata al fianco di Amadeus. E – va detto – la presenza del rapper non passò certo inosservata (basti pensare al polverone mediatico sollevato dal caso del bacio con Rosa Chemical).

Nel frattempo, non è sfuggito agli osservatori online che Chiara Ferragni, mentre era in corso la serata di 'Sarà Sanremo', ha postato sulle storie Instagram una foto della tv sintonizzata sul corto d'animazione Disney 'Lava', sottolineando: ''Watching these with my babies''. Ovvero: ''Guardando questi con i miei bambini''. Come dire: niente Sanremo. E poco dopo una frase che sembra sottolineare una certa amarezza sentimentale: "Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca".