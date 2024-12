Fedez sui social: “Posso amare una sola persona alla volta, mi spiace dirti che sei tu”. Poi cancella la storia

Milano, 16 dicembre 2024 – Mentre si prepara alla sua seconda volta sul palco del Festival di Sanremo, Fedez fa i conti anche con la realtà della propria vita privata e affida alle stories di Instagram alcune riflessioni, d’amore ma amare, dedicate a qualcuno che però non viene esplicitato. Ovviamente i fan della coppia scoppiata (è di pochi giorni fa l’ufficialità della separazione) vedono un riferimento a Chiara Ferragni. Ad aggiungere mistero al mistero, se così si può chiamare, c’è che le stories – pubblicate alle prime luci del mattino di oggi, lunedì 16 dicembre – comprendessero inizialmente anche una frase che però poi è stata eliminata.

Questo il testo scritto da Fedez. Una prima storia contiene una citazione di un brano di tom Odell che si chiama “Another Love”:

I wanna sing a song that’d be just ours. But I sang’em all to another heart. And I wanna cry and I wanna fall in love. But all my tears have been used up on another love, another love