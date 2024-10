Nicola Bartolini aggredito per rapina sotto casa: “Milano è una città raccapricciante”

Milano, 9 ottobre 2024 – “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato “ladro” anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”.

Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola Bartolini, oro nel corpo libero ai Mondiali 2021. “Non c'è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni”, prosegue l’atleta sardo, 28 anni che mostra anche una ferita alla mano e un livido sulla fronte.

"Fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore”.

Nicola Bartolini impegnato agli anelli

Vip nel mirino

Bartolini non è il primo vip a denunciare la difficoltà di vivere a Milano. Sui social si erano sfogati apertamente, tra gli altri, anche Chiara Ferragni ed Elenoire Casalegno. Tra i volti noti finiti nel mirino anche due Bobo Vieri e Carlos Sainz: il primo venne rapinato del telefonino in centro città, il secondo di di un orologio in centro.

Chi è

Nicola Bartolini nasce a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, ed è lì che inizia a muovere i primi passi nella ginnastica. Diversi anni dopo, per inseguire il sogno, Bartolini si trasferisce a Milano per continuare ad allenarsi nell’Accademia di via Ovada.

Diventa il volto di punta della ginnastica maschile nel programma di MTV “Ginnaste Vite Parallele” che segnerà una grande svolta in termini di notorietà per lo sport.