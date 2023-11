Milano pericolosa, Corrado Tedeschi denuncia il furto in San Babila: “State attenti...questa è la città”

Milano pericolosa. Continuano ad alzarsi i gridi di denuncia da parte dei cittadini. E quando a denunciare una rapina o un tentato furto è un personaggio noto, è chiaro che la notizia abbia una cassa di risonanza diversa.

Alcuni frame dal video denuncia di Corrado Tedeschi pubblicato dalla pagina Instagram Milano Bella Da Dio

Così, dopo i video messaggi, tra gli altri, di Elenoire Casalegno e Flavio Briatore, oggi a denunciare un tentato furto è Corrado Tedeschi. L'attore e presentatore livornese ha raccontato di un tentato furto di cui è stato vittima in pieno centro a Milano, in San Babila. "Avevo posteggiato la macchina in via Durini, no centro...di più. Centro che più centro non si può". Poi il racconto della tentato raggiro: "A un certo punto ho sentito uno che mi bussava sul finestrino quello della parte della guida. Io, dato che avevo sentito parlare di questa tecnica non ho aperto né il finestrino né la portiera della macchina, e mentre ero voltato verso questo qua, uno dall'altra parte mi apriva la portiera per prendermi uno zainetto che avevo messo sul sedile".

Poi si rivolge direttamente ai suoi follower, con una serie di consigli che dovrebbero disinnescare le plurime minacce di Milano: "Io questo video lo sto facendo per mettervi in guardia su questa cosa qua per chi non lo sapesse...Innanzitutto salite in macchina e chiudetevi dentro, poi se vi bussano sul finestrino non aprite per nessuna ragione perché dall'altra parte c'è uno che apre la portiera per entrare dentro. Per cui lo faccio per voi, mi raccomando state attenti: questa è la città"