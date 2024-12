Chiara Ferragni dopo la Lapponia: “Una vacanza piena di amore e risate, otto mesi fa affogavo nel dolore”

Milano, 2 dicembre 2024 – La breve vacanza in Lapponia, alla ricerca dell’aurora boreale e della casa di Babbo Natale, è appena finita. E Chiara Ferragni, come è solita fare, ha affidato qualche riflessione a un post su Instagram, che di fatto è il suo “diario personale” condiviso con 28,7 milioni di follower. Poche righe, colme di gratitudine, che accompagnano una foto significativa di lei che abbraccia il piccolo Leone.

“Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre. Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane. Vivere questi momenti con le stesse persone che solo otto mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare. Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera allo scoperto (foto Oggi)

Il riferimento è, ovviamente, alla separazione dal marito Federico Lucia, Fedez (che è in procinto di andare per la seconda volta a Sanremo), arrivata subito dopo lo scoppio dello scandalo “pandoro rosa” che le è costata l’indagine per truffa aggravata (si attende l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio o l’archiviazione delle accuse).