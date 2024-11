Chiara Ferragni sui social: “È stato un anno difficilissimo, ma ho imparato a fare spazio al vero amore”

Milano, 22 novembre 2024 – La casa nuova esibita con orgoglio, le “adv” a tutto spiano, le foto di famiglia, dei Ferragnez, i figli sempre in primo piano e lo sguardo sereno. Se si scorre il feed del profilo Instagram di Chiara Ferragni fino ai post di un anno fa, sembra quasi di guardare la vita di un’altra persona. Dal novembre 2023 a oggi, infatti, nella vita della regina delle influencer è successo un po’ di tutto, è passato un uragano (sotto forma di indagine per truffa aggravata per la vicenda del pandoro rosa) che ha travolto tutto: via le “adv” e le ospitate pagate, via la famiglia, via persino le foto dei bambini. Spazzati via lo sguardo sereno e i Ferragnez.

L’influencer Chiara Ferragni, 37 anni, con il rapper ed ex marito Fedez, di 35

E proprio oggi, a distanza di un anno dall’ingresso nel lussuoso appartamento di Citylife in cui si era trasferita con l’ormai ex marito Fedez, Ferragni si è lasciata andare ad alcune riflessioni. Sempre nel modo suo, via social. Frasi che, senza mai citare l’“ez” che componeva i Ferragn-ez, sanno di presa di coscienza e rinascita. Niente, in fondo, che non abbia provato qualunque donna dopo una separazione complicata che mette fine a una relazione complicata.

Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale".

"Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”.

Nel corso di questi dodici mesi, come detto, il pandoro gate ha spazzato via il matrimonio con il rapper Fedez, che – a volere leggere tra le righe del post di Chiara Ferragni – non avrebbe fatto esattamente quanto ci si aspetta da un marito, cioè rimanere accanto anche nelle difficoltà. Sta di fatto che, archiviata con dolore la favola dei Ferragnez, entrambi si sono ributtati in società. Al rapper, nel corso dei mesi, sono stati attribuiti diversi flirt, tutti con ragazze molto più giovani, tra cui la bellissima modella francese Garance Authiè.

Chiara Ferragni ha scelto un profilo diverso. E dopo aver fatto parlare per una, mai confermata, liason con Silvio Campara, Ceo di Golden Goose, adesso è uscita allo scoperto con la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio 41enne dell'imprenditore italiano Marco Tronchetti Provera, executive vice president Prestige and Motorsport e Sustainability and New Mobility del gruppo Pirelli, dopo esserne stato per sei anni consigliere.