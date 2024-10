Chiara Ferragni riceve il tapiro e punge Fedez: “Noi coppia aperta? Non lo sapevo”. E il rapper non replica

Chiara punge, Federico non risponde. Si potrebbe riassumere così, in estrema sintesi, quanto accaduto durante la puntata di lunedì 14 ottobre di Striscia la Notizia.

Chiara Ferragni riceve il tapiro d'oro da Valerio Staffelli. A destra Fede e Taylor Mega nel video del dissing contro Tony Effe

Valerio Staffelli è si è messo sulle tracce di Chiara Ferragni per consegnarle il suo quinto tapiro della carriera, il numero 1500 della storia del programma. L’influencer, secondo la redazione di Striscia, si sarebbe meritata il “riconoscimento” non solo per gli ultimi sviluppi sul caso Pandoro-Gate (per cui i suoi legali sono abbastanza convinti di poter arrivare all’archiviazione prima del processo), ma anche, e forse soprattutto, per le recenti rivelazioni di Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe ha infatti confessato di aver avuto una storia con Fedez (“Tra noi era più una cosa fisica, passionale”) mentre il 35enne di Rozzano era ancora sposato con Ferragni. Ma secondo Mega, al secolo Elisia Todesco, non si sarebbe potuto parlare di “tradimento” in quanto i Ferragnez sarebbero stati una “coppia aperta”. L’ex gieffina infatti si è giustificata sostenendo che “non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”.

Una versione che, tuttavia, Ferragni ha smentito in pieno ai microfoni di Staffelli, approfittando dell’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Non siamo mai stati una coppia aperta. O, almeno, se di coppia aperta si parla quanto soltanto uno tradisce e l’altro no… Non sapevo di essere in una coppia aperta”. L’imprenditrice digitale è stata punzecchiata dall’inviato di Striscia anche sul caso Pandoro Gate, sul quale Ferragni ha risposto anche ironicamente: “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”.

Nel frattempo Fedez (che oggi, martedì 15 ottobre, compie 35 anni) si trincera dietro un assordante silenzio social: dopo la rivelazione di Taylor Mega non ci sono state né conferme né smentite da parte del rapper di Rozzano. Quale sarà la sua prossima mossa?