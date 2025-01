Michelle Hunziker, Chiara Ferragni e Cristiano Ronaldo: il Natale dei vip è in Lapponia

Milano, 14 gennaio 2025 – Vacanze di Natale nella terra dove è sempre Natale. Fra i vip impazza la voglia di Lapponia, la terra dei ghiacci in Finlandia dove la leggenda colloca la “casa” di Santa Claus. Base di partenza per la gran parte dei turisti è Rovaniemi, il capoluogo della regione, a una manciata di chilometri dal circolo polare artico. È nei suoi dintorni che si trova il villaggio di Babbo Natale, residenza ufficiale del personaggio di fantasia più amato dai bambini, oltre che dei suoi elfi e le renne.

Scatti dalla Lapponia: Chiara Ferragni, Cristiano Ronaldo e Michelle Hunziker

Ma non è questa – fortunatamente – l’unica attrazione che la magica terra di Lapponia riserva ai turisti. Paesaggi da sogno ammantati di neve, escursioni per vedere l’aurora boreale ma anche splendide piste da sci: in Lapponia c’è tutto per una vacanza indimenticabile. E personaggi più o meno famosi fanno la fila, ultimamente, per organizzare un viaggio con rotta sul circolo polare artico, postando – ovviamente – le immancabili foto sui social network.

La scorribanda di Chiara

A fine novembre ha anticipato i tempi Chiara Ferragni, portando la famiglia in Lapponia per un viaggio plurimmortalato sul suo profilo Instagram. Non solo i figli Leone e Vittoria – avuti dal rapporto ormai terminato con Fedez – ma anche le sorelle Valentina e Francesca. Del resto, all’epoca della sua puntata all’estremo nord, l’imprenditrice digitale cremonese aveva già allestito l’albero di Natale. Normale, quindi, abbia deciso di “bruciare” il resto della truppa, godendosi la Lapponia in un periodo di – relativa – poca confusione.

"Abbiamo portato i bambini a conoscere Santa Claus”, scrisse all’epoca sui social Chiara, allegando a corredo alcune foto del villaggio “ufficiale”. Successivamente affidò sempre alla “piazza virtuale” e ai suoi follower alcune riflessioni sulla gioia di essere madre e sulle “piccole magie quotidiane” regalate dai suoi bimbi. Una vacanza, quindi, decisamente rigenerante.

Il Ronaldo muscoloso

Cristiano Ronaldo a petto nudo in Lapponia (X)

Non ha mancato di fare vita da atleta, invece, Cristiano Ronaldo, nel suo recente viaggio natalizio nel nord della Finlandia. Passato dal (relativo) caldo dell’Arabia Saudita, l’ex juventino oggi è la stella dell’Al-Nassr guidato da Stefano Pioli, al freddo gelido della Lapponia, Ronaldo si è lanciato in una serie di discese con gli sci ai piedi, insieme alla moglie Georgina e i suoi cinque figli.

In questo caso è stata soprattutto Georgina ad aggiornare follower e tifosi sulle imprese dei “Ronaldos” sulle nevi. Ha postato scatti dalle piste, ma anche immagini dei bimbi mentre si riscaldano con una cioccolata calda, di una cena tipica e un suo intenso “autoritratto” fuori dallo chalet prenotato per il viaggio. Ma a fare il boom di clic sono stati foto e video postati da CR7 sui social di un suo tuffo in una piscina circondata dalla neve e il successivo scatto a petto nudo, muscoli bene in evidenza.

I tour di Michelle

Ultima, almeno per ora, a lasciare in rete una serie di cartoline dalla Lapponia è stata Michelle Hunziker. La popolare show girl ha portato a Rovaniemi e dintorni i figli più piccoli. Su Instagram – fra stories e post – ha compilato un breve, quanto puntuale, diario di viaggio.

Ha ricordato di essersi goduta un giro in motoslitta, con tanto di incontro ravvicinato con le renne. Ha postato scatti di un sostanzioso pasto lappone, con zuppa di carote, patate e salmone. Infine ha fatto “entrare” i suoi fans nella sistemazione scelta per la vacanza, un tipico chalet in legno.