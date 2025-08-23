Chi è Giovanni Tronchetti Provera, vecchio nuovo amore di Chiara Ferragni: l’età, il patrimonio, la madre (che disapprova)

Milano – Sorridono davanti a un tramonto sul mare al largo di Ibiza. La foto potrebbe sembrare quella una coppia normale se i soggetti non fossero Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l’ex regina di Instagram (detronizzata dagli scandali) e il rampollo dell’imprenditoria italiana. La loro relazione – a parer di gossip – è iniziata circa un anno fa e, dopo qualche tira e molla, sembra magnificamente. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della stella (cadente) del fashion?

Giovanni Tronchetti Provera nasce a Milano nel 1983 da Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, inserendosi fin dalla nascita nell’olimpo dell’imprenditoria italiana. Ha 41 anni e rappresenta la terza generazione di una dinastia che ha fatto della gomma e dell’innovazione industriale il proprio marchio distintivo.

Cresciuto tra i salotti buoni di Milano, dopo il diploma al liceo scientifico si laurea in Business Management presso la prestigiosa London Business School nel 2008. Il percorso formativo internazionale anticipa quello che sarà il suo approccio al business: moderno, aperto ai mercati globali, ma sempre ancorato alle radici familiari.

La carriera di Giovanni all’interno del gruppo Pirelli segue un’ascesa graduale ma costante. Attualmente ricopre il ruolo di Vicepresidente esecutivo per la sostenibilità, la nuova mobilità e il motorsport. È, tra le altre cose, l’uomo che mantiene viva la storica connessione tra Pirelli e la Formula 1.

Dal punto di vista patrimoniale, Giovanni rappresenta un caso interessante nella galassia dei dirigenti italiani. Si è classificato terzo nel 2023 e quarto nel 2024 nella classifica dei manager più pagati d’Italia. Il suo patrimonio ammonta a circa 18,5 milioni di euro, cifra che lo colloca tra i dirigenti d’azienda più ricchi del Paese. Ma è l’erede di una multinazionale che fattura 6,7 miliardi di euro l’anno.

La vita privata di Giovanni è stata segnata, fino a questo momento, dalla sua propensione per la discrezione. È stato sposato dal 2016 al 2023 con Nicole Moellhausen (che oggi ha 38 anni), imprenditrice di origini tedesche residente a Milano, con cui ha avuto tre figli.

L’esposizione mediatica di Giovanni Tronchetti Provera è aumentata significativamente nell’ultimo anno a causa della sua relazione con Ferragni. Il giovane manager ha cominciato a frequentare l’influencer dopo la sua separazione da Fedez. Le prime foto di un pranzo riservato tra i due, scattate a ottobre 2024 presso la lussuosa Villa d’Este sul Lago di Como e pubblicate dal settimanale Chi, hanno scatenato la curiosità dei fan e del mondo dei media.

Poi c’è stata qualche state retromarcia. Durante un periodo di allontanamento tra Tronchetti Provera e Ferragni, a maggio 2025, l’imprenditore sarebbe tornato dall’ex moglie, sancendo il ritorno con un bacio scambiato a Portofino e immortalato dai fotografi. Ora sembra aver di nuovo cambiato idea.

Tra le ragioni dell’ultimo allontanamento, secondo alcune testate di gossip, sembra esserci anche la disapprovazione della famiglia di Tronchetti, in particolare della madre Cecilia Pirelli, per l’influencer e la sua eccessiva esposizione mediatica.