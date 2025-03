Chiara Ferragni e Fedez, gli auguri per il compleanno di Vittoria: le foto e i messaggi su Instagram

Milano, 23 marzo 2025 – Un’altra giornata di festa in casa di Chiara Ferragni. Dopo il compleanno di Leone, primogenito nato dall’amore tra l’imprenditrice digitale e Fedez, oggi compie quattro anni Vittoria. E la mamma le ha dedicato un post sui social, che ha ricevuto numerosi cuoricini e commenti da parte di amici e follower.

Nelle storie, invece, si vedono tantissimi palloncini rosa nel salotto dell’appartamento a CityLife: è probabile che oggi la bimba sarà festeggiata in famiglia. Tre giorni fa la piccola è anche stata protagonista di un ‘maxi party’ insieme a suo fratello. Complice il fatto che sono nati il 19 e il 23 marzo la famiglia organizza da sempre un momento insieme. Si tratta di una tradizione che va avanti fin da quando sono piccoli.

Non sono mancati gli auguri da parte del papà. Su Instagram, Fedez ha pubblicato uno stralcio della canzone che ha scritto per Vittoria.

Il post Instagram

“La mia piccola peste oggi compie 4 anni”, ha esordito l’influencer sul suo profilo Instagram accanto a una fotografia che la immortala in ospedale, il giorno della nascita delle figlia, mentre la allatta. Poi una rivelazione: “Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba”. “Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”, ha concluso Chiara.

Il post di Chiara Ferragni per il compleanno della piccola Vittoria (Foto Instagram)

I commenti social

Il post è stato subito invaso da commenti e cuoricini. Prima amici e amiche. “Auguri Vitto! Che bello, le nostre bimbe sono nate lo stesso giorno! Che meraviglia, vi mandiamo un bacio grande”, ha scritto Ginevra Lambruschi, mamma di Sophie. Seguita da Simona Ventura: “Auguri alla tua principessa arietina” e Veronica Ferraro, Michael Castorino, Monica Leoffredi. Immancabile il messaggio della sorella Valentina Ferragni: “ ‘La mia piccola mamma’ come ti chiama lei. Auguri tempesta bionda”.

Poi, è stato il turno dei follower, che hanno lasciato gli auguri ma hanno anche ammesso di sentire la mancanza della presenza della bimba – insieme al fratello Leo - sui social. Dopo la separazione, infatti, Chiara e Fedez hanno deciso di non mostrare più i due bambini. “Auguri dolce e pazzerella Vitto. Hai reso anche le nostre giornate divertenti come non mai e devo dire che tu e Lello ci mancate tanti”, si legge su Instagram. E ancora: “ “Auguri mitica Vitto, ci manca tantissimo vederti” e “Tanti auguri meravigliosa principessa per il tuo compleanno. Ci manchi tantissimo e per noi sarai sempre la nostra Iaia”.

La festa di compleanno per Leone e Vittoria (Foto Instagram Valentina Ferragni)

La festa insieme a Leone

Tre giorni fa, Leone e Vittoria hanno vissuto una serata davvero speciale: complice il fatto che sono nati il 19 e il 23 marzo festeggiano sempre il compleanno insieme. Si tratta di una tradizione di famiglia che va avanti fin da quando sono piccoli e anche in questo 2025 è stato organizzato un maxi party "di coppia".

Il tema era Sonic ma la cosa particolare è che tutto è stato declinato in azzurro e rosa per celebrare entrambi i fratellini. Tra palloncini e festoni c'era anche un’enorme torta coordinata, un dolce a più piani con le scritte ‘Leone 7’ e ‘Vittoria 4’ sul davanti e sopra due pupazzetti in pasta di zucchero a forma di Sonic ed Amy Rose.

La vera attrazione della serata è però stata la piscina di palline, dove probabilmente hanno giocato tutti i bambini invitati. Ma anche Chiara e la sorella Valentina non hanno resistito alla tentazione di tuffarsi e al termine del party si sono lasciate immortalare stese tra le palline colorate.

La canzone di Fedez

Proprio come aveva fatto nel giorno del compleanno di Leone, anche oggi che Vittoria festeggia 4 anni, Fedez ha pubblicato uno stralcio della canzone che ha scritto per lei. In particolare, ha condiviso il verso: “Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non merito”. Il post è accompagnato da un cuoricino rosso e una gocciolina di sangue.