Chiara Ferragni, San Valentino tra rose rosse e un dolcissimo biglietto con un cuoricino

Milano, 14 febbraio 2025 – Chiara Ferragni innamorata a San Valentino.

Al rientro dal viaggio a Dubai, per impegni di lavoro, l’imprenditrice digitale pubblica sul suo profilo Instagram alcuni video che la immortalano in aeroporto a Milano mentre si lascia scattare alcuni selfie con i fan. Ma, allo scoccare della mezzanotte, si mostra sorridente con un bellissimo mazzo di rose rosse.

Il pensiero corre subito al suo nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, che potrebbe averla accolta in città con il romantico omaggio. E chissà come festeggeranno la serata degli innamorati: in un elegante ristorante milanese o sulla neve a Sankt Moritz? O magari sceglieranno di trascorrere un weekend in qualche altra località, che scopriremo solo curiosando tra i prossimi post social?

Recentemente, Chiara si è recata in Spagna per impegni legati alla cerimonia di premiazione dei Goya Awards. E, durante la visita, intervistata dalla rivista ‘Hola!’, ha ammesso che la sua vita ha subito importanti cambiamenti negli ultimi mesi, e si sente pronta a riconquistare tutto ciò che ha perso con la separazione dal marito Fedez. Non solo, per la prima volta, l’influencer ha reso pubblica la sua relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante i due siano stati visti insieme in diverse occasioni, finora l'influencer aveva scelto di mantenere il riserbo, lasciando che fossero le immagini a parlare per lei. Nell'intervista, ha affermato: “È stato un anno molto difficile, probabilmente il più complicato della mia vita. Ma ora sono felice, penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio a una nuova vita. Adesso ho iniziato una nuova relazione, sono molto felice. Lui è una persona che è venuta fuori nell’ultimo anno, è un bravissimo ragazzo. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”.

Chiara Ferragni alla cerimonia di premiazione dei Goya Awards (Foto profilo Instagram)

In mattinata, invece, sempre Ferragni ha pubblicato il ‘San Valentino’ dei suoi figli, Leone e Vittoria: i bambini le hanno donato un bigliettino con disegnato un cuore colorat di rosso.

E riguardo il Festival di Sanremo? L’ex moglie di Fedez – che si trova in gara tra i Big con il brano ‘Battito’ – si è solo pronunciata poco prima dell’inizio della prima serata, martedì 11 febbraio, dalla camera d’albergo a Dubai: “Sono le 1.47 e ho appena mangiato un enorme club sandwich. È ora di andare a letto. Buon Sanremo per chi lo festeggia”. E un cuoricino.

Chiara Ferragni in una storia Instagram: "Buon sanremo a chi lo festeggia"

Essere all’estero proprio in questi giorni è stata una coincidenza o un escamotage? Gli impegni di lavoro sono imprescindibili ma l’influencer potrebbe aver colto l’occasione per allontanarsi dal clamore di Sanremo 2025 e il tam tam che seppur indirettamente l’avrebbe coinvolta. Del resto, sul palco dell’Ariston per la 75esima edizione della kermesse, oltre all’ex marito con cui i rapporti non sono di certi idilliaci, ci sono anche un presunto flirt che sta alimentando il gossip di questi giorni e un rapper che ha pubblicato un brano con il suo nome in un chiacchieratissimo dissing andato in scena lo scorso settembre.

Insomma, un Sanremo completamente diverso da quelli degli scorsi anni: nel 2021 Ferragni era a casa insieme al primogenito Leone, con il pancione di Vittoria (nata poi il 23 marzo, ndr), a fare il tifo per Fedez e Francesca Michielin, in gara con ‘Chiamami per nome’, che si piazzò al secondo posto. Mentre l’anno dopo, l’imprenditrice digitale era stata co-conduttrice nella prima e ultima serata della manifestazione, accanto ad Amadeus.