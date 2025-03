Chiara Ferragni: “Tu, l’emozione più forte mai provata”

Milano, 19 marzo 2025 – Chiara Ferragni ha condiviso sui social un lungo messaggio d’auguri per il primogenito Leone, che oggi compie sette anni. Leone Lucia Ferragni (figlio di Chiara Ferragni e dell’ex marito Fedez, Federico Lucia) è nato infatti il 19 marzo 2017 a Los Angeles, dove l’influencer ha a lungo vissuto e lavorato: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita. A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perché sei stato l’emozione più forte mai provata.

Leone compie 7 anni: “Fiera di te”

A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te" ha scritto l’imprenditrice digitale condividendo uno scatto della manina di Leone, il giorno del parto. Da oltre un anno l’influencer non posta foto che mostrino il volto dei due figli e anche oggi non ha fatto eccezione. “Ti auguro una vita piena d’amore e di libertà – ha concluso -. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire”. Centinaia i messaggi d’auguri sui social da nonna Marina Di Guardo (“Il nostro Leoncino meraviglioso”) a tanti volti noti di tv, moda e social (come Simona Ventura che ha scritto “Auguri al tuo principe”).

Nato nel giorno della festa del papà

Leone, come ben ricorderanno i follower dell’imprenditrice digitale, è venuto al mondo quasi tre settimane di anticipo (la nascita era prevista per il 9 aprile), con parto programmato nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Padre e madre avevano spiegato di aver essere stati a lungo indecisi tra Leone e Leonardo, il nome preferito dal cantante milanese. Il piccolo Leo è nato proprio il giorno in cui in Italia si celebra la Festa del Papà. Il rapper ha dedicato al figlio la canzone “Per ogni prima cosa”, brano pubblicato nel novembre del 2018. Il cantante, allora 28enne, ha raccontato nel brano tutte le sfumature e le emozioni della paternità. Anche oggi, su Instagram, Fedez ha condiviso nelle storie la canzone, con una citazione rivolta proprio al primogenito: “Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato”.