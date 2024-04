Se Annalisa incontra Annalaisa. Chi è Brenda Lodigiani e come è nata l’imitazione cult

Milano – Ammettiamolo. In molti non stavano aspettando altro. E alla fine l’incontro tra l’Annalisa vera e l’Annalaisa di Brenda Lodigiani c’è stato. Ovviamente è successo sul palco di “Gialappa’s Show”, il programma dei mitici “gialappi” in onda su Tv8). La cantante – l’originale – è stata al gioco e si è prestata a una travolgente esibizione, condividendo con l’attrice lombarda l’ormai celebre tormentone (“Uhhh, ahhh”). Una prova di grande autoironia da parte dall’artista lanciata da “Amici” che da un anno a questa parte sta sfornando una hit dietro l’altra (da “Mon Amour” alla sanremese “Sinceramente” )

Ma chi c’è dietro “Annalaisa”? L’imitazione – che impazza ormai qualche tempo – è targata come detto Brenda Lodigiani. L’attrice, classe 1987, è originaria di Sant’Angelo Lodigiano ed è cresciuta a Lodi. "Sono cresciuta nel quartiere Torretta, dove ho avuto un’infanzia bellissima, trascorsa a giocare in cortile – ha raccontato in un’intervista a Il Giorno –. Col mio territorio ho avuto un rapporto di odio e amore. La provincia è difficile da vivere e da adolescente non vedevo l’ora di trasferirmi per cogliere opportunità che là non avevo. Ma è bastato andare a vivere a Milano per diventare nostalgica. Mi piace tornare a casa ed essere accolta dalle stesse persone, dalla mia famiglia e dai miei amici di sempre”.

Alle spalle ha studi di danza (classica e modern) e infatti il suo debutto nel mondo dello spettacolo è stato proprio nelle vesti di ballerina a “Central Station” (per Comedy Central, tra il 2005 e il 2008). Ha condotto diversi programmi per bambini su Disney Channel e nello stesso ultimo anno ha curato con Marco Balestri i collegamenti del Motor Show per R101. La notorietà nazionale è arrivata con il programma Scorie, e dal 2010 è entrata nel cast di Quelli che il calcio, ed ha lavorato in trasmissioni come L’almanacco del Gene Gnocco, Camera Café, Xtra Factor e Glob, oltre ad avere recitato al cinema.

Un’artista completa, che si è da sempre destreggiata tra televisione, radio, recitazione, imitazioni e ballo. Annalisa non è la prima cantante a diventare la “musa” di Brenda Lodigiani. “Tutto è cominciato un po’ per gioco. Facevo la comica a Scorie e nel 2009 Arisa vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Mi chiesero di provare a imitarla: l’ho guardata e riguardata e poi l’ho interpretata in diretta e da lì è cominciato tutto". “La parte più bella dell’imitazione è il trucco speciale – ha spiegato a Il Giorno -. Trucco, parrucco e costumi sono il 50% del lavoro, il resto lo fanno l’interpretazione e l’autore che scrive il personaggio”.

L’incontro con la Gialappa’s è stato un punto di svolta. "Avevo conosciuto Marco Santin (uno dei due componenti attuali della Band insieme a Giorgio Gherarducci) tanti anni fa nei corridoi di RadioDue ed eravamo diventati amici – ha raccontato a in un’intervista a Il Giorno -. Poi ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di iniziare questo lavoro insieme. Ci tenevamo a proporre un bel prodotto, con la Gialappa’s che è tornata al suo spirito originario pur strizzando l’occhio alla modernità”. Oltre ad Annalisa, Brenda Lodigiani su Tv8 imita anche Ester Ascione, droide decisamente irriverente.

L’idea di imitare Annalisa è partita proprio da uno dei “gialappi”: “L’idea è stata di Marco Santin che non ne poteva più di sentire “Mon amour” – ha spiegato -. Io allora ho studiato Annalisa e mi sono divertita a trovare una chiave che potesse funzionare: alla fine l’abbiamo destrutturata quasi completamente ed è rimasto solo “uuuuh” “aaaah””. Un’imitazione apprezzata dalla stessa cantante che si è messa in gioco al fianco del suo clone, tra lauree in fisica e la (scherzosa) rivalità con Elodie.