Brenda Lodigiani al timone di Bake Off Italia, l’annuncio su Instagram. Benedetta Parodi lascia dopo 12 anni

Milano, 6 maggio 2025 – Tutto pronto per una nuova edizione – la tredicesima – di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, a settembre su Real Time.

Domani, mercoledì 7 maggio, iniziano le riprese con una grande novità: Brenda Lodigiani, comica, conduttrice, attrice, fa il suo ingresso alla conduzione dello show più dolce della tv, con la sua ironia e il suo stile irresistibile. Lascia così, dopo dodici anni, Benedetta Parodi. L’indiscrezione era già trapelata nelle scorse ore, ma adesso è arrivata la conferma.

La giuria resta invariata: immancabili Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, insieme al superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari.

I pasticcieri amatoriali in gara dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze superando le sfide di ogni puntata. Anche quest’anno, il Miglior pasticciere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

La stessa Lodigiani ha dato l’annuncio tramite un video sul suo profilo Instagram, utilizzando l’ironia che la contraddistingue: “È uscita una notizia che mi riguarda, non sono solita commentare normalmente ma devo smentire. Pare che io sia la nuova conduttrice di un programma di pasticceria. Mi viene da ridere anche solo a pensarlo. Non un programma qualunque, ma ‘Bake off’. Smentisco, è chiaramente una fake news”. Ma alle sue spalle compare Ernst Knam.

Brenda Lodigiani ed Ernst Knam in un frame video Instagram

Il cambiamento ha sorpreso molti spettatori affezionati a Benedetta Parodi, che sui social hanno espresso affetto e nostalgia: “Bake off è con Benedetta sempre, non lasciarci così!”, “Senza Zia Bene non sarà più lo stesso” e “Avrei lasciato Benedetta in un programma del genere”. Al contempo, l’ingresso di Lodigiani ha suscitato curiosità e poi la apprezzano già in tantissimi: “Non vedo l’ora, sei bravissima in tutto quello che fai”; “Potresti fare qualsiasi programma, hai un enorme talento abbinato ad una bellezza non comune” e “Io ti farei condurre pure il TG1, il TG5 e il TG3 insieme”.

Brenda Lodigiani, classe 1987, è originaria di Sant’Angelo Lodigiano ed è cresciuta a Lodi. "Sono cresciuta nel quartiere Torretta, dove ho avuto un’infanzia bellissima, trascorsa a giocare in cortile – aveva raccontato in un’intervista a Il Giorno –. Col mio territorio ho avuto un rapporto di odio e amore. La provincia è difficile da vivere e da adolescente non vedevo l’ora di trasferirmi per cogliere opportunità che là non avevo. Ma è bastato andare a vivere a Milano per diventare nostalgica. Mi piace tornare a casa ed essere accolta dalle stesse persone, dalla mia famiglia e dai miei amici di sempre”.

Brenda Lodigiani a Lol 3

Alle spalle ha studi di danza (classica e moderna) e infatti il suo debutto nel mondo dello spettacolo è stato proprio nelle vesti di ballerina a ‘Central Station’ (per Comedy Central, tra il 2005 e il 2008). Ha condotto diversi programmi per bambini su Disney Channel e nello stesso ultimo anno ha curato con Marco Balestri i collegamenti del Motor Show per R101. La notorietà nazionale è arrivata con il programma ‘Scorie’, e dal 2010 è entrata nel cast di ‘Quelli che il calcio’, ed ha lavorato in trasmissioni come ‘L’almanacco del Gene Gnocco’, ‘Camera Café’, ‘Xtra Factor’, ‘Glob’ e ‘Lol3’ oltre ad avere recitato al cinema.

Ha raggiunto il grande pubblico soprattutto con le sue imitazioni di Orietta Berti, Ester Ascione, Angela dei Ricchi e Poveri e soprattutto Annalisa, diventate virali grazie al GialappaShow su TV8. Un’artista completa, che si è da sempre destreggiata tra televisione, radio, recitazione, imitazioni e ballo.

Annalisa con "Annalaisa" (Brenda Lodigiani) (Instagram @naliannalisa)

E Benedtta Parodi? Non è stato ancora annunciato se sarà impegnata in altri progetti con Real Time o altrove. La conduttrice, in passato legata anche a La7 e Mediaset, potrebbe dedicarsi ad altri format o alla scrittura, ma al momento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’addio a ‘Bake Off’.