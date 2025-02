Chi è Brenda Lodigiani, (la finta) Angela dei Ricchi e Poveri che ha fatto irruzione a Sanremo 2025

Sanremo, 15 febbraio 2025 – A Sanremo è tornata Angela dei Ricchi e Poveri per cantare con una mise rosa fluo 'Ma non tutta la vita', tormentone della scorsa edizione del Festival. Non si tratta ovviamente della Angela ma la riuscita parodia di Brenda Lodigiani, portata al successo al GialappaShow. L'attrice comica lodigiana è stata ingaggiata in questi giorni da Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di Sanremo.

Chi conosce l’attrice comica, ben sa che non è nuova alle incursioni nel mondo della musica. Oltre all’imitazione di Angela Brambati è molto conosciuta al grande pubblico nei panni di Annalisa (o meglio Annalaisa). Proprio al GialappaShow è avvenuto anche l’incontro (cult) con la vera Annalisa, che è stata al gioco con un sorprendente duetto, a suon di “Uhhh Ahhh” e frecciate sulla laurea in fisica e la (finta) rivalità con Elodie.

L’attrice, classe 1987, è originaria di Sant’Angelo Lodigiano ed è cresciuta a Lodi. "Sono cresciuta nel quartiere Torretta, dove ho avuto un’infanzia bellissima, trascorsa a giocare in cortile – ha raccontato in un’intervista a Il Giorno –. Col mio territorio ho avuto un rapporto di odio e amore. La provincia è difficile da vivere e da adolescente non vedevo l’ora di trasferirmi per cogliere opportunità che là non avevo. Ma è bastato andare a vivere a Milano per diventare nostalgica. Mi piace tornare a casa ed essere accolta dalle stesse persone, dalla mia famiglia e dai miei amici di sempre”.

Alle spalle ha studi di danza (classica e modern) e infatti il suo debutto nel mondo dello spettacolo è stato proprio nelle vesti di ballerina a “Central Station” (per Comedy Central, tra il 2005 e il 2008). Ha condotto diversi programmi per bambini su Disney Channel e nello stesso ultimo anno ha curato con Marco Balestri i collegamenti del Motor Show per R101. La notorietà nazionale è arrivata con il programma Scorie, e dal 2010 è entrata nel cast di Quelli che il calcio, ed ha lavorato in trasmissioni come L’almanacco del Gene Gnocco, Camera Café, Xtra Factor e Glob, oltre ad avere recitato al cinema. Un’artista completa, che si è da sempre destreggiata tra televisione, radio, recitazione, imitazioni e ballo.