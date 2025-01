Zelo Buon Persico: sul monopattino senza casco, giovane multato

Zelo Buon Persico, 9 gennaio 2025 – Pugno di ferro, nel Nord Lodigiano, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada: “Multato anche un ragazzo sul monopattino senza casco”.

La Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, al comando del dirigente Costantino Gemelli, ha infatti intensificato i controlli, finalizzati a garantire l’applicazione delle recenti modifiche introdotte dal Codice della Strada.

Le verifiche sono in corso su tutto il territorio, che comprende i Comuni di Zelo Buon Persico, Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo e Cervignano d’Adda. Nei guai, quindi, un ragazzo di 23 anni. È stato pizzicato sul monopattino elettrico, a Zelo Buon Persico, senza il casco che, ormai, è diventato obbligatorio. La sanzione è di 50 euro (ridotta a 35 euro se pagata entro tre giorni).

I controlli hanno anche riguardato una serie di altre violazioni che, con la nuova Legge, comportano sanzioni più severe, arrivando a far sborsare parecchio denaro e a comportare un’importante perdita di punti della patente. A Zelo Buon Persico è scattata una multa da 250 euro per l’uso di cellulare alla guida, con la decurtazione di 5 punti. Sono stati verbalizzati, inoltre, 83 euro di sanzione e la decurtazione di 8 punti, per guida senza l’uso di lenti correttive; 83 euro e la decurtazione di 5 punti per guida senza cinture di sicurezza; 87 euro per il divieto di transito ai mezzi pesanti in via XX Settembre. Guai anche per un conducente pizzicato con l’auto parcheggiata, a Tavazzano con Villavesco, in un posto riservato agli invalidi. Pagherà 330 euro di multa: l’infrazione gli è costata 4 punti della patente.

Il sindaco di Zelo Buon Persico e presidente dell’Unione Nord Lodigiano, Angelo Madonini, ha sottolineato l’importanza di controlli e prevenzione: “L’impegno che, come amministrazioni, abbiamo chiesto alla Polizia Locale, dopo l’entrata in vigore delle nuove misure, riguarda non solo l’applicazione delle sanzioni, ma anche l’attenzione all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini. Il Comando è sempre a disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti su tutte le novità del Codice – ribadisce –Contiamo sulla collaborazione e l’impegno di tutti nell’applicare e promuovere comportamenti responsabili e rispettosi”.