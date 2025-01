Monopattini sorvegliati speciali. Dieci sanzioni in pochi giorni: "Ci saranno controlli a tappeto"

Sollecitati dall’entrata in vigore delle nuove norme in materia di sicurezza e circolazione stradale, che prevedono sanzioni per i conducenti di monopattini inadempienti, gli agenti della polizia locale si sono dedicati, in queste prime settimane, proprio a individuare chi percorre le strade cittadine e non rispetta le prescrizioni che sono state rese operative dallo scorso 14 dicembre. In particolare l’uso del casco (la multa per chi non rispetta questa norma è di 50 euro). Gli agenti in servizio nel periodo natalizio hanno quindi effettuato diversi posti di controllo sia nelle vie del centro che nelle zone periferiche, al fine di accertare il rispetto delle nuove norme.

Sono stati controllati parecchi veicoli ma un occhio di riguardo gli stessi vigili l’hanno usato in modo particolare nei confronti dei conducenti di monopattini elettrici. Durante i pattugliamenti sono stati sanzionati oltre dieci possessori di monopattini privi del casco. "Nelle prossime settimane – affermano dal comando - seguiranno ulteriori controlli al fine di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle nuove norme per una maggiore sicurezza propria e altrui. Per quanto attiene ai monopattini è previsto, oltre all’uso del casco, l’applicazione dei codici identificativi e il conseguente obbligo dell’assicurazione civile verso terzi. Inoltre, il codice prevede anche dei limiti di velocità e il divieto di trasportare passeggeri. La mancanza dell’assicurazione comporterà, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la confisca dei mezzi".

I monopattini rappresentano molto spesso un pericolo sia per il conducente che per gli altri avventori della strada. Anche nel centro storico si vedono sfrecciare a velocità elevata in mezzo alla piazza, sui marciapiedi e sotto i portici.