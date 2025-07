Concluso il corso di falegnameria. Imparati la lingua e il mestiere

Si è concluso lunedì il corso di formazione che ha permesso ad alcuni giovani stranieri di imparare la lingua e le basi pratiche della falegnameria. Promosso dal Centro per l’Istruzione degli adulti di Lodi insieme al progetto TiLab e finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, il corso si è svolto nell’arco di otto incontri per un totale di 50 ore. Quattro lunedì sono stati dedicati all’apprendimento del glossario del mestiere, mentre altre quattro giornate di lavoro al sabato, hanno consentito agli studenti coinvolti di mettere alla prova nel concreto quanto imparato. Una formazione, dunque, a 360 gradi, capace di unire e fare rete non solo tra i giovani di origine straniera coinvolti nel progetto, ma anche nelle diverse realtà che li hanno ospitati, partendo proprio dall’azienda Curioni di Sant’Angelo, impresa familiare attiva da decenni sul territorio. L’iniziativa persegue infatti un altro degli obiettivi del progetto TiLab, quello di mettere in connessione il mondo della scuola e quello delle imprese.

"Lavoriamo soprattutto nel settore dell’arredo e da qualche anno ci occupiamo anche di orientamento, spiegando ai ragazzini di seconda media quali sono i fondamenti della professione – racconta Claudio Curioni, diventato “professore“ per l’occasione –. Stavolta il Cpia ha chiesto di misurarci con un’esperienza diversa dal solito: allievi più grandi, che tra l’altro non conoscevano bene la lingua italiana e un tirocinio più lungo. Una sfida che mi ha permesso anche di mettere a fuoco una serie di aspetti del lavoro. Ad esempio, ho definito una parte teorica grazie alla quale ho dovuto costruire per gli allievi un glossario delle parole chiave del lavoro di falegname e i ragazzi, dopo poche ore, lo avevano imparato benissimo". Gli allievi hanno tra i 17 e i 43 anni e provengono da Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto e Gambia. L.R.C.