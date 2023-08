Marinella manca da Zelo da dieci giorni. La famiglia: grazie a chi l’ha cercata

Zelo Buon Persico (Lodi) – Da ormai 10 giorni la 71enne Marinella Chierichetti di Zelo Buon Persico non si trova. La donna è uscita alle 13.30 di domenica 20 settembre, con la sua Graziella blu, su cui ci sono due cestini, per andare a casa della figlia. Ma qui, purtroppo, non è mai arrivata. I parenti hanno dato subito l’allarme, mettendosi alla sua ricerca e dal giorno successivo sono state attivate, via terra e cielo, con elicottero, droni e sommozzatori, anche i vigili del fuoco e la protezione civile dell’Unione nord Lodigiano con la cinofila, oltre ai carabinieri di Lodi. Dopo alcuni giorni di ricerche è stata trovata la bicicletta della pensionata, sulla strada che conduce da Zelo alla vicina Paullo, all’altezza del Molino delle bufale.

Dal ritrovamento della due ruote, si è quindi deciso di concentrare le ricerche in questa nuova area, rispetto alla frazione Casolate, dove si è ispezionato inizialmente. Poi più nessuna traccia. Venerdì, dopo la riunione in Prefettura tra tutte le parti, è stato deciso di sospendere le ricerche, che riprenderanno in caso emergessero nuovi elementi. "Sentitamente commossi per la grande partecipazione alle ricerche della nostra Marinella, ringraziamo l’amministrazione comunale di Zelo, in particolare la vicesindaco Daniela Brocchieri per la sua disponibilità e gentilezza, la prefettura, i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, la polizia locale, l’Auser “Filo d’Argento“, i volontari e tutte le persone che hanno condiviso questo triste evento. Grazie anche da parte di Marinella", hanno ribadito ieri le famiglie Chierichetti e Lunghi, esprimendo riconoscenza agli operatori delle forze dell’ordine, ai volontari e ai cittadini che hanno lavorato senza sosta nella speranza di ritrovare.

Lunedì 29 agosto la figlia Cristina e il marito di Marinella Ferruccio hanno incontrato in municipio il sindaco di Zelo Angelo Madonini e il vicesindaco Brocchieri. "La prefettura mi ha confermato – ha rassicurato il sindaco – che le operazioni di investigazione proseguono. Come amministrazione siamo vicini alla famiglia. La speranza non si spegne, anzi, a chiunque ritenesse di avere informazioni utili alle indagini, rivolgiamo un appello a contattare immediatamente le forze dell’ordine".