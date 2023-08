Era uscita per andare dalla figlia Donna di 71 anni scomparsa nel nulla

Prende la bicicletta per andare a trovare la figlia, ma non arriva a casa sua e scompare nel nulla, scattano le ricerche. Ore di apprensione, a Zelo Buon Persico, per la scomparsa improvvisa di una donna sposata, di 71 anni, residente con il marito vicino alle scuole. Un insolito allontanamento, che ha allarmato i cari della signora e l’intera comunità. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la donna, alle 13.30 di domenica, avrebbe preso la bicicletta dicendo di andare a trovare la figlia, dall’altra parte di Zelo Buon Persico. Uno spostamento che compiva quotidianamente. Ma a casa della figlia, purtroppo domenica, non è mai arrivata.

Con il passare delle ore è quindi cresciuta la preoccupazione dei familiari che si sono subito messi alla ricerca della congiunta per tutto il paese. Con il timore che potesse esserle successo qualcosa. Senza però trovare né lei né la bicicletta. La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri della compagnia di Lodi e da ieri alle 10.15, dopo la denuncia, le ricerche sono state intensificate a largo raggio. Sono stati coinvolti massicciamente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Gli esperti sono intervenuti con un gommone da rafting e personale Sfa e Sa (Soccorritore fluviale alluvionale e Soccorso acquatico), UCL Unità di Comando Locale e due jeep campagnole, oltre al nucleo cinofili, ai sommozzatori, al nucleo elicotteri di Malpensa. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nella Frazione Casolate di Zelo Buon Persico e sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale. A Zelo è stata quindi organizzata una unità di comando locale che ha coordinato le ricerche via terra e via cielo. I professionisti si sono messi a cercare, sotto il solleone, nella speranza di un lieto fine. Dall’alto, con l’elicottero, sono stati sorvolati terreni e fiumi, mentre i sommozzatori, hanno provato a guardare in profondità nell’Adda. Poi c’è chi ha battuto, via terra, il circondario.

Paola Arensi