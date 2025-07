Lavori artigianali spiegati ai giovani del grest

Ha fatto tappa, ieri pomeriggio, all’oratorio Casa del Giovane di via Battisti a Casalpusterlengo l’iniziativa “Grestartigiani Ora et labora” promossa dall’Unione Artigiani e Imprese Lodi. Gli artigiani, guidati dal segretario generale dell’associazione Mauro Sangalli, hanno mostrato ai ragazzi i mestieri artigianali che continuano ad evolversi e alcuni esempi di quell’artigianato che rappresenta un patrimonio della comunità del Lodigiano. Erano presenti anche il parroco don Pierluigi Leva e don Andrea Sesini responsabile del Grest.

La novità di quest’anno dell’iniziativa “Grestartigiani”, grazie alla collaborazione con la direttrice Sara Scotti della Fondazione Luigi Clerici di Lodi, sono i ragazzi del percorso acconciatura, estetica, ristorazione, elettrico e meccanico: sono stati quindi i giovani a dare le spiegazioni ai giovani. Un centinaio sono stati i ragazzi che frequentano il grest coinvolti in questo pomeriggio speciale.

"Questo progetto – ricorda il segretario Sangalli – vuole mostrare come l’artigianato è in grado di unire il lavoro manuale con qualcosa di spirituale, un’idea che è anche alla base della regola benedettina dell’Ora et Labora. Gli artigiani hanno mostrato a piccoli gruppi di bambini il proprio lavoro, raccontando come è cambiato il mestiere degli artigiani nel corso dei decenni, e invitando i bambini a mettersi alla prova con le loro “mani” e la loro creatività".

