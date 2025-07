Concluso il concorso letterario. Premiati tutti i partecipanti

Piazza Italia a Zelo si è trasformata, venerdì scorso, in un palcoscenico di emozioni, voci e storie in occasione della serata conclusiva del terzo concorso letterario “Il Potere del Sorriso”, promosso dall’assessorato alla Cultura e all’Istruzione, in collaborazione con l’istituto comprensivo e la redazione del periodico comunale Vivi Zelo. Al concorso hanno partecipato 25 studenti della scuola secondaria di primo grado: per ciascuno sono stati preparati un attestato di merito e una penna personalizzata, simbolo tangibile dell’impegno intrapreso grazie a questo progetto.

Nella serata c’è stato spazio anche per il canto, con il “Concerto del Cuore”, diretto dalla cantautrice e autrice Maria Francesca Polli. Sul palco si sono alternati i cori giovanili Mitiche, Note Azzurre, Mitici Angioletti e Le Mille Note Blu.

Ad aprire la serata era stato il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniela Brocchieri, che ha evidenziato il significato profondo del concorso. "Il sorriso è un gesto potente, che diventa racconto, memoria, emozione condivisa – ha affermato –. Abbiamo voluto celebrare questa forza attraverso la scrittura e la musica, strumenti capaci di accendere la consapevolezza e l’empatia. Ringrazio l’Istituto Comprensivo, i ragazzi che hanno aderito al concorso".

Il sindaco Angelo Madonini ha quindi posto l’accento sul valore educativo dell’iniziativa: "Scrivere, per un giovane, significa dare forma al proprio pensiero, imparare a conoscersi e a raccontarsi. In un tempo veloce, vuol dire quindi educare alla profondità è un gesto controcorrente. Il sorriso, poi, ha una forza sociale: crea fiducia, genera connessioni".

