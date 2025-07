L’omicidio nei campi. Un uomo in Procura

Arriva una svolta nel caso di omicidio di Mohamed Kaoukeb Raji, il ventunenne di nazionalità marocchina il cui corpo è stato rinvenuto senza vita sabato pomeriggio nelle campagne tra Pieve Fissiraga, Massalengo e Villanova del Sillaro. Ieri pomeriggio si è infatti costituito spontaneamente, presso la Procura di Lodi, un uomo di mezza età, accompagnato dal suo avvocato. Ancora da capire se si sia costituito come imputato o se abbia fornito una testimonianza come persona informata sui fatti, magari proprio sulla chiamata che avrebbe avvisato la madre di Mohamed dell’avvenuta morte del ventunenne. "Tuo figlio è morto", avrebbe infatti detto il conoscente del giovane, che avrebbe contattato la madre. Quest’ultima, che si trova in Marocco, aveva poi richiesto un intervento immediato di due parenti e di un amico del figlio per ritrovarne la salma, su cui sarà svolta nei prossimi giorni l’autopsia.

Residente ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, il ventunenne risultava scomparso da sabato. Ad uccidere Mohamed sarebbe stato un colpo di fucile, che lo avrebbe colpito in pieno petto. Abbandonato non lontano dal tratto di Autostrada del Sole (A1) che attraversa i tre comuni, in un’area isolata e già nota alle forze dell’ordine perché zona di spaccio, il giovane era stato ritrovato privo di vita da alcuni agenti e da uno dei parenti che dall’Abruzzo avrebbero raggiunto il territorio lodigiano, dopo la richiesta di intervento della madre del ragazzo. Ancora pochi gli elementi certi di tutta la vicenda.

Sono ancora da chiarire le ragioni della sua presenza nel bel mezzo della campagna lodigiana e l’identità del conoscente che avrebbe contattato la madre, per avvisarla della sua morte. Restano serrate le indagini, nessuna indiscrezione dagli inquirenti, che proseguono anche nella ricerca dell’arma del delitto, che manca ancora all’appello. L’unica certezza emersa sarebbe che il giovane sia stato assassinato sul posto del ritrovamento del corpo. Una vicenda che presenta ancora contorni oscuri, che potrebbe tuttavia essere arrivata alla svolta, grazie alla decisione dell’uomo di mezza età, di presentarsi in Procura nel tardo pomeriggio di ieri, insieme al suo avvocato.