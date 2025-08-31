Violenta rissa a bordo del treno: due feriti

Codogno (Lodi), 31 agosto 2025 – In piazzale Cadorna, nei pressi della stazione ferroviaria, poco dopo le 23 di sabato 30 agosto 2025 è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine dopo una rissa scoppiata a bordo di un treno proveniente da Milano. L’episodio, degenerato rapidamente, ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori: almeno due i feriti assistiti dal personale della Croce Casalese e della Croce Rossa di Codogno, tutti trasportati all'ospedale locale per le cure necessarie. Si tratta di due giovani di 18 e 31 anni, che non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, con automedica e due ambulanze, i carabinieri della compagnia di Codogno, con più militari, per ristabilire l’ordine e avviare le prime verifiche sulla dinamica dei fatti. Secondo quanto trapela dalle indagini preliminari, alcuni dei partecipanti alla lite avrebbero utilizzato anche armi da taglio, circostanza che rende l’accaduto ancora più grave e che ha spinto le forze dell’ordine a effettuare accertamenti approfonditi per chiarire le responsabilità individuali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione l’origine dello scontro e identificare tutti i protagonisti.