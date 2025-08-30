Codogno, fine di un’epoca: si rade al suolo l’ex Majorca, nascerà un polo commerciale

Codogno (Lodi), 30 agosto 2025 – “Siamo all’atto finale, la firma della convenzione è ormai vicina”, chiarisce l’assessore comunale Giovanni Bolduri parlando del futuro dell’ex dancing Majorca.

Dopo anni di attesa, la storica discoteca degli anni Settanta, che portò a Codogno i grandi nomi della musica italiana, è già a metà demolita. “La proprietà – aggiunge Bolduri – ha già venduto i diversi comparti del progetto, ora si attende il permesso di costruire e il versamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione”. Già concluse le operazioni più delicate, come la rimozione dell’amianto, oggi si procede con demolizioni “chirurgiche”, a partire dalle strutture fronte strada.

Al posto dei quasi 11mila metri quadrati del vecchio dancing sorgerà un polo commerciale con supermercato a marchio In’s, fast food Burger King e altri negozi, oltre a un parcheggio da 265 posti e un collegamento ciclopedonale col quartiere San Giorgio.