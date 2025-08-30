Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Lodi
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaCodogno, fine di un’epoca: si rade al suolo l’ex Majorca, nascerà un polo commerciale
30 ago 2025
PAOLA ARENSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Codogno, fine di un’epoca: si rade al suolo l’ex Majorca, nascerà un polo commerciale

Codogno, fine di un’epoca: si rade al suolo l’ex Majorca, nascerà un polo commerciale

Ruspe all’opera: supermercato, negozi e un grande parcheggio al posto della storica discoteca degli anni Settanta

Lavori di demolizione all'ex Majorca

Lavori di demolizione all'ex Majorca

Codogno (Lodi), 30 agosto 2025 – “Siamo all’atto finale, la firma della convenzione è ormai vicina”, chiarisce l’assessore comunale Giovanni Bolduri parlando del futuro dell’ex dancing Majorca.

Dopo anni di attesa, la storica discoteca degli anni Settanta, che portò a Codogno i grandi nomi della musica italiana, è già a metà demolita. “La proprietà – aggiunge Bolduri – ha già venduto i diversi comparti del progetto, ora si attende il permesso di costruire e il versamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione”. Già concluse le operazioni più delicate, come la rimozione dell’amianto, oggi si procede con demolizioni “chirurgiche”, a partire dalle strutture fronte strada.

Al posto dei quasi 11mila metri quadrati del vecchio dancing sorgerà un polo commerciale con supermercato a marchio In’s, fast food Burger King e altri negozi, oltre a un parcheggio da 265 posti e un collegamento ciclopedonale col quartiere San Giorgio.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle città