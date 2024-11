Villanova Sillaro: anziane investita mentre attraversa la strada

Villanova Sillaro (Lodi), 20 novembre 2024 – Un'anziana 82enne è stata urtata da un'auto questo pomeriggio prima delle 15 in via della Vittoria a Villanova del Sillaro. La donna, residente a Borghetto Lodigiano, stava attraversando la strada nei pressi del municipio, secondo quanto appreso.

Per cause al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto, è stata investita da una vettura, una Ford Fiesta condotta da un 31enne residente in un comune del Lodigiano.

La donna ha riportato un trauma alla testa e la centrale del 118 ha fatto decollare l'elisoccorso che ha successivamente trasferito la 82enne all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto i militari dell'Arma hanno, come da prassi, sottoposto il conducente dell'auto all'alcol test, risultato negativo.