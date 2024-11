Tradate, bimba di 6 anni investita da un’auto mentre va a scuola. Al volante un uomo di 80 anni

Tradate (Varese), 16 novembre 2024 – Mattinata di incidenti ieri nel Varesotto. Tante le chiamate ai soccorritori. La situazione più preoccupante è accaduta a poca distanza dalla scuola elementare di Tradate in via Carlo Rossini: una bambina di sei anni è stata investita da un’auto, guidata a bassa velocità da un uomo di 80 anni, mentre stava attraversando la strada insieme a un familiare. L’allarme è scattato intorno alle 8: sul posto sono subito arrivati i soccorsi e per velocizzare le operazioni è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, decollato dalla base di Como. Dopo la prima valutazione da parte dei sanitari è stato disposto il trasporto in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, la piccola non era in pericolo di vita. Indagini sono state avviate dalla Polizia locale per fare chiarezza sulla dinamica, l’anziano che ha investito la piccola si era subito fermato.

A Sesto Calende

Poco prima i soccorsi erano entrati in azione in via per Osmate a Sesto Calende, dove un’auto è andata a sbattere contro un albero. Dopo l’impatto la vettura si è ribaltata e una donna di 49 anni è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Un altro incidente si è verificato intorno alle 12.30 ad Arcisate dove una donna in bicicletta è rimasta coinvolta in un investimento in via Roma. Immediato l’allarme, sul posto ambulanza, automedica e agenti della Polizia locale per i rilievi: la persona ferita, una trentenne, è stata trasportata in ospedale con traumi di media gravità. All’alba il primo intervento da parte degli operatori dell’Areu a Cazzago Brabbia. L’allarme è scattato per l’incendio ad un veicolo parcheggiato lungo la strada che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco: un uomo di 64 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.

Gallarate

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Sempre ieri nel primo pomeriggio a Gallarate, poco dopo le 13.30, ad essere soccorso è stato un sedicenne che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto, condotta da una donna, all’altezza della rotonda di via Schuster. Meno gravi di quanto si era temuto le ferite riportate. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Gallarate, sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale.