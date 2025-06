Dà gas alla rombante Bmw e supera la colonna. Auto sterza e lo travolge

C’era una lunga coda di auto incolonnate ieri attorno alle 7.30, come spesso capita lungo il tratto di Provinciale 235 che collega Lodi al casello autostradale di Pieve Fissiraga, quando improvvisamente è avvenuta la tragedia. Lungo il rettilineo, quasi all’altezza della Cascina Sesmones, nella frazione Muzza di Cornegliano Laudense, il conducente di una delle vetture incolonnate ha sterzato con il volante ed è uscito dalla mezzeria. Forse – ricostruiscono i carabinieri che si sono occupati dei rilievi – per vedere come mai il serpentone di auto non si muovesse o per fare inversione e tornare indietro.

Proprio in quel momento, una Bmw R1200 Rs proveniente dalla medesima direzione di marcia della vettura, stava sorpassando la colonna di auto. Il centauro però si è accorto solo all’ultimo momento dell’improvviso ostacolo davanti a sé e l’impatto è stato inevitabile quanto violento. Il conducente della moto e la moglie che sedeva dietro sono stati sbalzati a terra. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica, la centrale del 118 ha allertato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto Patrizio Addattilo, 64 anni, residente a Lodi, non c’era più nulla da fare. La moglie invece, rimasta ferita, è stata trasferita con l’ambulanza in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Sull’auto c’era una coppia, anch’essa di Lodi. Il conducente, come da prassi, è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. Il traffico, già difficoltoso, è andato completamente in tilt e la circolazione è ritornata alla normalità solo dopo il termine delle operazioni di soccorso e di sgombero dei mezzi dalla sede stradale.

Mario Borra