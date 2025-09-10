Liste d’attesa, senza fretta
CronacaTrattore prende improvvisamene fuoco: paura a San Martino in Strada
10 set 2025
REDAZIONE LODI
Trattore prende improvvisamene fuoco: paura a San Martino in Strada

Intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme con la schiuma antincendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento

San Martino in Strada (Lodi), 10 settembre 2025 – Attimi di paura nel Lodigiano, dove un trattore ha preso fuoco questa mattina intorno alle 8.00 lungo la Strada Provinciale 26 a San Martino in Strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lodi con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, riuscendo a circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme con l'uso di schiuma antincendio. L'area e il mezzo sono stati messi in sicurezza e non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, 

