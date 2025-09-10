Trattore prende improvvisamene fuoco: paura a San Martino in Strada

San Martino in Strada (Lodi), 10 settembre 2025 – Attimi di paura nel Lodigiano, dove un trattore ha preso fuoco questa mattina intorno alle 8.00 lungo la Strada Provinciale 26 a San Martino in Strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lodi con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, riuscendo a circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme con l'uso di schiuma antincendio. L'area e il mezzo sono stati messi in sicurezza e non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento,