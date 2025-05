Calco, trattore perde la ruota e si ribalta contro il muro sulla ex Statale 36

Calco (Lecco), 2 maggio 2024 – Ha perso la ruota e il trattore, fuori controllo, si è ribaltato. L'incidente, inusuale, è successo nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14.30 sull'ex Statale 36 a Calco.

L'incidente

Un agricoltore, alla guida del suo trattore, con una cisterna al traino, stava percorrendo, in discesa, la Statale 342 Briantea Como-Bergamo. All'improvviso lo pneumatico posteriore sinistro ha cominciato a vibrare, fino a staccarsi dal mezzo agricolo e proseguire la corsa da solo, rotolando per oltre 200 metri prima di fermarsi. Il trattore invece si è schiantato contro un muro in cemento e poi si è cappottato adagiato su un fianco. Si è rovesciata pure la cisterna di rimorchio.

Nessun ferito

Miracolosamente illesi sia il guidatore del trattore, che è riuscito a saltare fuori dalla cabina del mezzo agricolo, sua gli altri automobilisti in transito, che sono riusciti a schivare la grossa ruota. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, a causa delle difficoltà di rimettere in carreggiata il trattore cappottato e trainarlo via. Per effettuare l'operazione, i carabinieri hanno dovuto chiudere una carreggiata al transito: si sono formate lunghe code, con ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.