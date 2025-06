Guidava il trattore. Tamponato, muore

Un pensionato di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.15 alla periferia di Cortenuova, nella Bassa Bergamasca. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale di Bergamo, sul posto per i rilievi di legge, una Bmw Gti avrebbe tamponato un vecchio trattore a 48 cavalli che in quel momento stava percorrevano via Trieste, nella zona dell’ex centro commerciale le Acciaierie. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento tant’è che Pierino Lamera, 79 anni, che era a bordo del trattore è stato sbalzato nel campo di mais a un paio di metri dalla carreggiata.

Nella caduta l’anziano ha picchiato la testa. Scattato l’allarme, sul posto, dove è arrivata la figlia, la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e due automediche. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il punto dove si era verificato l’incidente per arrivate sul posto per l’anziano, purtroppo, non c’era più nulla da fare se non costatare il decesso. Illeso il conducente della vettura. Il pensionato viveva nella frazione di Santa Maria del Sasso. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente. La salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Francesco Donadoni