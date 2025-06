Sostenibilità ambientale. Ditta premiata

La Techno Mida srl di Cornegliano Laudense è stata premiata ieri mattina nel Teatro Scientifico Bibiena di Mantova durante l’evento finale della campagna “Artigianato, futuro del made in Italy”, lanciata da Confartigianato, CNA e Casartigiani (a cui aderisce l’Unione Artigiani e Imprese Lodi) insieme a Fondazione Symbola e il patrocinio del MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy). È stata l’occasione per incontrare i 100 protagonisti della campagna e raccontare non solo il valore dell’artigianato italiano, ma anche la sua capacità di innovare, unire territori, generare bellezza.

La Techno Mida è specializzata nella realizzazione di trattamenti anti-usura e anti-ossidazione per stampi e componenti meccanici. Fondata nel 1949 a Milano da Erminio Paronitti, viene acquistata da Giorgio Pozzi e trasferita nella sede attuale di Cornegliano Laudense, dove dal 2007 svolge attività di contoterzista nel settore del rivestimento dei metalli, annoverando fra i propri clienti alcuni tra i maggiori gruppi industriali italiani e multinazionali.

Attraverso collaborazioni con centri di ricerca e il Politecnico di Milano, Techno Mida offre trattamenti altamente innovativi che permettono di ridurre l’impatto ambientale nell’ambito del processo produttivo. Ed è questo il motivo per cui ha ricevuto il premio.

"Sono particolarmente felice di questo riconoscimento alla Techno Mida - afferma Mauro Sangalli Presidente di Casartigiani Lombardia -. Sottolinea come anche le piccole imprese artigiane sanno investire in innovazione pur mantenendo salde le radici della tradizione. La Techno Mida ha saputo da sempre avere un’attenzione particolare alla transizione energetica ed ambientale".