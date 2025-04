Paura nell’area di sosta di Somaglia est: pullman parcheggiato, scatta l'evacuazione dell'Autogrill

Somaglia (Lodi), 27 aprile 2025 – Il fuoco divora una parte del pullman in sosta, evacuato l’Autogrill. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi 27 aprile 2025 a Somaglia est, nel parcheggio dell'Autogrill, lungo l'Autostrada del sole Milano- Napoli, in direzione nord. Ha interessato la parte posteriore, che ha subito danni importanti, di un pullman lasciato momentaneamente in sosta nel parcheggio. Fortunatamente, quando hanno iniziato a uscire fumo e fiamme dal veicolo, a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri e quindi nessuno è rimasto ferito e intossicato.

L'incendio nell'area di sosta di Somaglia ha carbonizzato parte del pullman

Ma la combustione si è presto allargata minacciosa, fino a diventare una palla di fuoco e quindi, mentre i pompieri, arrivati con più mezzi, aggredivano la lingua rossa, la Polstrada ha evacuato l’area e avvertito il conducente, che si trovava nel locale e non immaginava l’accaduto. Il pronto intervento ha evitato il coinvolgimento di terzi o altri veicoli. Essendo domenica, l'area di sosta era però molto frequentata e lo scalpore è stato tanto. Inoltre l’intenso fumo provocato dalla combustione è presto entrato nei locali dell’Autogrill, facendo scattare il sistema antincendio e dunque l’evacuazione, con rientro di personale e clienti dopo circa mezz’ora. I vigili del fuoco hanno infatti presto placato il fuoco e raffreddato il pullman senza ulteriori conseguenze. È intervenuto anche il soccorso stradale Mura Car.