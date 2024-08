Autobus prende fuoco a Ponte San Pietro: paura per trenta passeggeri

Ponte San Pietro (Bergamo) – Paura questa mattina, martedì 20 agosto, a Ponte San Pietro (Bergamo) dove un autobus ha preso fuoco, pare per un guasto meccanico del motore. Attimi di terrore, fortunatamente senza conseguenze: salvi i trenta passeggeri a bordo e l'autista del mezzo. Secondo quanto riferito il mezzo fa parte di un servizio sostitutivo organizzato da Trenord per coprire la tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo, chiusa per i lavori del raddoppio ferroviario.

In base alle prime ricostruzioni il pullman stava entrando alla stazione autolinee di Ponte San Pietro e ha preso fuoco tra piazza Dante e via Adamello. L'autista, allertato del fumo da un collega alla guida di un altro pullman che si stava immettendo nello stesso momento nella stazione, si è subito fermato e ha fatto scendere i passeggeri a bordo, circa una trentina di persone. Non ci sono stati feriti.

L'autista ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore, ma poi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La zona è stata intanto isolata dalla polizia locale. Sul posto è poi arrivato un ulteriore bus, sul quale i pendolari sono stati fatti salire. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.