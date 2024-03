A fuoco autobus blindato della polizia penitenziaria: doveva trasportare i pugili arrivati a Busto per le qualificazioni alle Olimpiadi

Olgiate Olona (Varese), 9 marzo 2024 – Momenti di paura nel Varesotto. Un autobus blindato della polizia penitenziaria ha preso fuoco ieri sera a Olgiate Olona ed è rimasto danneggiato. Il mezzo era diretto a Busto Arsizio per il trasporto degli atleti arrivati da tutto il mondo per le qualificazioni di boxe per le Olimpiadi di Parigi.

Il rogo è stato contenuto velocemente dai vigili del fuoco, accorsi sul posto. Non si registrano feriti né intossicati. Diverse le ipotesi sul rogo, la più accreditata è che a causare l'incendio sia stato un cortocircuito.