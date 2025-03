Oasi di Somaglia ripulita: i volontari raccolgono tredici sacchi di rifiuti

Somaglia, 31 marzo 2025 – I volontari sono scesi in piazza per ripulire Somaglia e Guardamiglio. Partendo dal castello Cavazzi di Somaglia, si è tenuto il secondo evento, aperto al pubblico, del progetto "IamGREEN".

I volontari della Riserva Naturale Monticchie, hanno attraversato i principali parchi cittadini per rimuovere i rifiuti e pulire le aree pubbliche. “I volontari della riserva Monticchie hanno prestato servizio per la raccolta rifiuti dell'area vicinale al Castello Cavazzi – spiega il consigliere delegato all’oasi, Lorenzo Mazzocchi – Sono stati riempiti, in circa 90 minuti di volontariato, 13 sacchi di rifiuti, oltre che recuperato materiale vario non inseribile all'interno dei contenitori”. Si tratta di un evento realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per il tramite di fondazione Lombardia per l'Ambiente, con la collaborazione dell’istituto comprensivo di Somaglia e della scuola San Giuseppe di San Martino Pizzolano. Oltre alla partecipazione e all'aiuto di Plastic Free.

Sono stati coinvolte sia le istituzioni scolastiche che la cittadinanza, ma anche le imprese. E per partecipare era obbligatorio indossare i guanti in lattice, forniti dal Comune di Somaglia. “Un piccolo gesto o una piccola parte del proprio tempo, può aiutare a mantenere un paese più pulito ed ordinato” precisa Mazzocchi.

Invece a Guardamiglio è ben riuscita la ventottesima edizione della Giornata ecologica. L’evento è stato organizzato dalla commissione Ecologia del Comune, in collaborazione con gli alunni delle scuole del paese, l’A.S.D. pescatori Guardamiglio, l’associazione cacciatori, l’oratorio di San Giovanni Bosco e la Protezione Civile e vantava il patrocinio del Comune.

La giornata, partecipata anche dall’amministrazione comunale e dalla Commissione ecologia, oltre che dal motoclub “Il sorriso di Tommy”, da cacciatori e pescatori, è iniziata con le messe a Guardamiglio e Valloria, dove è stato ricordato il tema della cura del Creato. All’esterno delle chiese c’erano striscioni e disegni preparati dai ragazzi del paese. Poi i partecipanti si sono ritrovati all’oratorio del paese, dividendosi quindi in gruppi.

Sono state ripulite quattro aree: l’argine del Po, la zona del cimitero, la zona Cannette e la frazione Valloria. Quest’anno c’era una novità: i gruppi sono stati accompagnati sui luoghi da ripulire con un trenino motorizzato, che poi è rimasto disponibile per portare in giro anche i bambini più piccoli. C’erano anche quattro mezzi di supporto, guidati da volontari, che trasportavano l’attrezzatura necessaria e i rifiuti raccolti. Tra cui anche un divano, pezzi di ricambio di camion ormai danneggiati, bottiglie di vetro e rifiuti misti. Lungo il percorso sono stati posti i dischetti in legno a tema ecologia, realizzati nelle scorse settimane da Auser, scuole primaria e secondaria di primo grado, scuola dell’Infanzia e classi di catechesi. Al rientro in oratorio è stato offerto un rinfresco.

”La giornata ecologica è un appuntamento prezioso, portato avanti, da quasi trent’anni, grazie alla collaborazione e all’impegno di tanti, a cui va il nostro grazie. Grazie ai membri della commissione ecologia e agli altri soggetti coinvolti, in primis l’oratorio e le scuole, ma anche a chi mette a disposizione il proprio mezzo per raccogliere i rifiuti e chi dà la propria disponibilità per accompagnare i bambini e preparare una gustosa merenda” ha commentato Daniele Chiesa, vicesindaco di Guardamiglio.