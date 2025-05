Ciclolonga, cresce l’attesa. Tragitto da trenta chilometri

Codogno si prepara a rivedere passare per le vie cittadine il serpentone di biciclette della “Ciclolonga“. La manifestazione andrà in scena domenica 18 maggio, con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9 da piazza Cairoli, (in caso di maltempo, slitterà al 25 maggio). La regia organizzativa è del Motoclub. L’evento è stato presentato ieri in Municipio. Il sindaco Francesco Passerini ha rimarcato "l’orgoglio del presentare una storica manifestazione che unisce e diverte, valorizzando i paesaggi locali" e ringraziato gli sponsor. Il percorso, di 30 chilometri, toccherà Guardamiglio, Fombio (con un punto ristoro con l’acqua), Somaglia (dove è previsto un ristoro in castello), per poi dirigersi a San Fiorano e concludersi nel quartiere fieristico di Codogno, dove avverrà una festa con lotteria e l’elezione di mister e miss Ciclolonga. Sul sito del Comune sono elencati i punti in cui trovare, dal 12 maggio, le prevendite (costo 5 euro). "Ringraziamo i Comuni per l’ospitalità e la protezione civile, oltre alla Croce rossa di Codogno per l’assistenza (ci sarà comunque un servizio per le biciclette in caso di emergenza)" hanno detto i promotori. Non mancherà il supporto della consulta dei giovani. Alla partenza porterà il proprio saluto Marisa, la moglie del compianto storico fondatore della Ciclolonga e volontario, Giuseppe Vecchietti. P.A.