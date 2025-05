Medico di base morto sul lavoro. Per i pazienti una lista di sostituti

SENNA LODIGIANA (Lodi)Attesa per la restituzione della salma ai famigliari e la data dei funerali del dottor Giovanni Marchionni, il 61enne medico di base, morto martedì dopo il malore che lo aveva colpito il giorno prima mentre si trovava al lavoro nel suo ambulatorio a Senna Lodigiana. L’indagine autoptica sarà l’atto finale prima dell’ok del magistrato alla fissazione delle esequie mentre all’ambulatorio, che era stato posto sotto sequestro (per la presenza di materiali con dati sensibili) poco dopo il malore del dottore, sono stati tolti i sigilli mercoledì. A soccorrerlo per prima era stata una collega che si trovava con lui, poi Marchionni era stato trasferito d’urgenza, in gravissime condizioni, all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo poi riposerà nella cappella di famiglia a Piacenza, nella frazione Borghetto, suo paese d’origine.

L’Asst di Lodi, ieri, ha comunicato la griglia di medici che prenderà posto del compianto professionista. Saranno Carlo Pezzi di Somaglia, Giovanna Zinzalini di Orio Litta e Chiara Guerrini di Livraga. Pezzi riceverà a Somaglia lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 in via Caravaggio e in piazza XXV Aprile il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19. Zinzalini a Orio dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13, giovedi e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Guerrini a Livraga da lunedì a giovedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 16 alle 19.