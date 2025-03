Paderno, a scuola a piedi. Mille famiglie rispondono all’invito di Legambiente

A scuola a piedi o in bici. L’invito è arrivato dal circolo cittadino di Legambiente e ha raccolto l’adesione di oltre mille bambini e delle loro famiglie. Ha avuto luogo l’altro giorno un’altra iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano, per sensibilizzare al rispetto della natura e alla mobilità sostenibile. "Questa volta, a essere coinvolte su temi così importanti sono state tutte le scuole materne del nostro territorio, pubbliche e private: ben 12 con la partecipazione curiosa e gioiosa di circa 1.050 alunni", hanno raccontato i volontari.

Ad attendere i piccoli all’ingresso di ciascun plesso c’erano i volontari di Legambiente Paderno Dugnano, che hanno dato il loro contributo all’iniziativa, consegnando bollini colorati a tutti i bambini e bambine che sono venuti a scuola a piedi o in bici, ma non solo. "Tutti gli istituti che hanno aderito all’iniziativa riceveranno una budleja, detta anche la pianta delle farfalle, che sarà messa a dimora nei giardini delle diverse scuole". Alla scuola più virtuosa, che ha raccolto il maggior numero di bollini, sarà consegnato come primo premio la pianta più grande. Gli esemplari verdi potranno così creare nelle aree esterne delle materne veri e propri giardini adatti agli insetti impollinatori, come le api e le farfalle.

Un percorso che il circolo di Legambiente sta portando avanti da anni, non solo nelle scuole padernesi ma anche nelle zone pubbliche della città, riqualificando aiuole e strisce dismesse. Nei giorni scorsi, per la giornata mondiale del riciclo, alunni e volontari si sono rimboccati le maniche e armati di sacchetto e guanti per ripulire pezzi di città. Nella scuola dell’infanzia Arcobaleno di Cassina Amata i bambini (nella foto) si sono impegnati attivamente insieme a Legambiente per "pulire il mondo". Insegnanti e volontari hanno organizzato l’attività di plogging per sistemare e raccogliere i rifiuti nel parchetto vicino alla scuola. "Il bottino è stato consistente, ma come sempre, la speranza è quella di seminare rispetto e tutela dell’ambiente in cui viviamo", hanno spiegato dal circolo della onlus.

Laura Lana